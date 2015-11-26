Скандальные слушания по газовому терминалу в Приморье отменены

Масштабный протест сорвал планы газовиков

Приморцы добились переноса слушаний по газовому терминалу в самой трепанговой бухте. Фото: ИА PrimaMedia

Скандальные общественные слушания по строительству газового терминала в поселке Приморский Хасанского района, в самой трепанговой бухте планеты, 21 мая не состоялись. Организаторы объявят новую дату публичных обсуждений проекта, сообщает ИА PrimaMedia.

Как ранее сообщало информагентство, в этот день возле администрации поселка, где должна была решиться судьба терминала, собралось не меньше 300 человек. Те, кто не смог попасть внутрь, кричали и скандалили, требуя перенести слушания на улицу или вообще во Владивосток, поскольку речь идёт о строительстве объекта федерального значения. Владелец будущего терминала — ООО "Восток ЛПГ" — является резидентом свободного порта Владивосток.

Несмотря на протест, мероприятие началось в здании. Люди, которые остались на улице, проголосовали за признание его нелегитимным.

В итоге из здания администрации вышел представитель местных властей, объявивший публичные обсуждения несостоявшимися.

— Я бы не сказала, что это победа, скорее – откладывание вопроса. Пока рано делать выводы, но то, что в Приморском собралось так много человек, и что им небезразлична судьба поселка, это уже хорошо. Народ просыпается, — прокомментировала ситуацию эколог Татьяна Вшивкова, принимавшая активное участие в кампании против строительства газового терминала.

Дата и место проведения новых слушаний будут объявлены позднее.

Напомним, компания ООО "Восток ЛПГ" запланировала в Хасанском районе строительство газопровода и морского терминала по перевалке сжиженного газа. По мнению экологов, такой проект грозит необратимыми изменениями самой трепанговой бухте Приморья. Также у активистов вызвало недоумение, что общественные слушания по такому значимому для региона объекту проводились при минимальной огласке в отдаленном поселке Приморский.

Морской терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) планирует построить и в дальнейшем эксплуатировать ООО "Восток ЛПГ" в бухте Перевозная Хасанского района. Также, согласно планам компании, из поселка Приморский, находящегося в 10 км от Перевозной, к терминалу протянут продуктопровод, переправляющий сжиженный газ от железнодорожной станции к побережью. ООО "Восток ЛПГ", учредителем которого является компания из Казахстана, получил статус резидента Свободного порта Владивосток в 2016 году.