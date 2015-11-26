Жителей Владивостока снова эвакуируют из офисов и торговых центров

К нескольким зданиям в центре города приехали полицейские, пожарные и бригады скорой

У торговых и бизнес-центров Владивостока снова дежурит полиция. Фото: ИА PrimaMedia

Днем 22 мая по Владивостоку вновь прокатилась волна массовых эвакуаций, которая не покидает столицу ДФО с начала апреля. Как сообщили ИА PrimaMedia читатели, сегодня вновь объявляли тревогу в бизнес-центрах Fresh Plaza по адресу Океанский проспект, 17 и SkyCity на Алеутской, 45, а также в торговом центре Clover House на Семеновской площади и в здании Крайпотребсоюза на Мордовцева, 3.

Особенно "везет" в этом плане многочисленным арендаторам Fresh Plaza. Представитель управляющей компании пояснил корреспонденту редакции, что как раз в эти минуты дает пояснения сотрудникам – все находятся на улице, эвакуировались из здания. "Это уже в одиннадцатый раз", — ответил собеседник на просьбу посчитать количество таких случаев нынешней весной.

На свежий воздух уже второй раз пришлось синоптикам и другим сотрудникам Примгидромета, работающим в здании на Мордовцева, 3. Только в отличие от случившегося накануне, сегодня они уже были готовы к такой экстренной эвакуации.

"Тревогу объявили ответственные за работу с кадрами Примгидромета. Все утро тренировались объявлять тревогу, чтобы было слышно на всех этажах здания, а итоговую объявили в 14:00. На улице дежурят скорая и пожарная машины", — рассказала ИА PrimaMedia главный редактор сайта Примпогода.ру Марина Парфёнова.

В двух шагах от этого здания – на Семеновской, 15 – также недавно пережидали тревогу покупатели и работники торгового центра Clover House. К их зданию полицейские подъехали в 12:50 и меньше чем за час проверили, нет ли в здании взрывного устройства. Оказалось – все в порядке, и сейчас все уже вернулись на свои рабочие места.

"Нас "минируют" уже четвертый раз за последние дни: дважды — на прошлой неделе, 15 и 16 мая, и теперь вот еще 21 и 22-го. Сообщения о минировании поступают не нам, а в полицию, и они сразу приезжают с собаками. Мы сразу просим абсолютно всех покинуть здание — объявляем по громкой связи. Видно, что у сотрудников МВД уже все отработано; даже собака знает, куда идти. И даже люди, которые на улице ждут, чтобы зайти и что-то купить, прекрасно реагируют. Никто не возмущается. По-моему, весь город уже знает, и никакой паники нет", — пояснила администратор Ульяна Белокриницкая.