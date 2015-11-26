Две фуры столкнулись в жестком ДТП на объездной трассе в Приморье

Два большегрузных транспортных средства столкнулись на участке федеральной трассы под Уссурийском. Одна из версий произошедшего – заснувший водитель, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГАИ города Уссурийска.
По предварительным данным, один из большегрузов, поучаствовавших в аварии, был припаркован на обочине. По невыясненной причине водитель второго грузовика въехал в стоящее транспортное средство.
Два большегруза столкнулись на объездной в Уссурийске. Фото: ГАИ Уссурийска
Вероятная причина случившегося – заснувший водитель, который в настоящее время доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги. Больше в ДТП никто не пострадал, сообщили в уссурийском ГАИ.
Два большегруза столкнулись на объездной в Уссурийске. Фото: ГАИ Уссурийска