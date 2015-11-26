Счастливый билет в будущее могут вытянуть девятиклассники Приморья

Второй набор в уникальный профильный "Роснефть-класс" стартует в колледже ДВФУ

Второй набор в уникальный профильный "Роснефть-класс" стартует в колледже ДВФУ. Фото: ИА PrimaMedia

Им завидуют учащиеся параллельных классов, их уже ждет работодатель, а впереди — масса незабываемых путешествий и новых знаний. Второй в истории Владивостока набор в профильный класс "Роснефти" на базе ГЭК ДВФУ стартует уже в июне. А пока учащиеся и их родители могут познакомиться с программой, дающей школьникам настоящий счастливый билет в профессиональное будущее, сообщает ИА PrimaMedia.

Двухгодичное обучение с университетскими преподавателями, шикарными перспективами по поступлению и трудоустройству ждет 25 будущих учеников десятого "Роснефть-класса" с углубленным изучением физики, математики, информатики, черчения. Помимо занятий из общей школьной программы, ребятам предстоит пройти элективные курсы, которые ведут преподаватели инженерной школы ДВФУ, интенсивы и глубокое погружение в будущую профессию.

Сегодня в России работает более 110 "Роснефть-классов". Компания активно поддерживает не только абитуриентов, которым предоставляются профильные места, но и учащихся девятых классов, предлагая им обучение по специальным программам в 10 и 11 классах. Так "Роснефть" поддерживает молодежь и помогает не потеряться в огромном мире возможностей в рамках системы "школа — вуз — предприятие". Первый "Роснефть-класс" во Владивостоке открылся при Гуманитарно-экономическом колледже (ГЭК) ДВФУ в 2018 году. На сегодняшний момент ребята успешно отучились год и перешли в последний, выпускной класс.

Преимущества учебы по спецпрограмме успели оценить учащиеся на других, параллельных потоках. Они на своем, юношеском, уровнем отмечают такие преимущества учебы в "Роснефть-классе" как более высокие возможности путешествовать по стране, участвовать в олимпиадах, посещать образовательные смены в летних лагерях и многое другое.

Подробнее о необычной учебной программе во Владивостоке рассказала директор Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Мария Юденко.

— В каждом городе России, где действует "Роснефть-класс", есть свой куратор программы и, соответственно, конкретное направление учебы. Так, во Владивостоке работу класса курирует дочернее предприятие "Роснефти" — "Дальневосточный центр судоремонта". В этом наша особая, приморская уникальность. Инженерные профессии сейчас на пике популярности, — отмечает Мария Юденко.

Примечательно, что несмотря на платную систему обучения в ГЭК ДВФУ, учащиеся специального профильного класса Роснефти смогут получать образование бесплатно благодаря финансированию со стороны компании. В целом же учеба стоит около 117 тысяч рублей в год.

Руководство ГЭК ДВФУ отмечает, что заинтересованность девятиклассников в программе только растет.

— Мы надеемся, что количество желающих попасть в "Роснефть-класс" будет высока, что позволит нам сформировать интеллектуальную элиту, — говорит директор колледжа Мария Юденко.

Согласно общим условиям программы по всей стране, в городе могут работать только два "Роснефть-класса": десятый и одиннадцатый, по 25 человек каждый. Выходит, желающим обучаться в спецклассе девятиклассникам придется побороться за свое место под солнцем. Ребят отбирают по результатам основных государственных экзаменов, внутренних вступительных испытаний и по среднему баллу в аттестате. Преимущества дается отличникам и победителям олимпиад уровнем выше регионального.

Подробнее узнать о специальной программе, в рамках которой девятиклассники с оценками "4" и "5" получат возможность бесплатно учиться в профильном классе ГЭК ДВФУ, все желающие смогут в пятницу, 24 мая. Презентация программы состоится завтра в 17:00 в Научной библиотеке ДВФУ по адресу: Алеутская, 65Б.

Вступительные испытания по математике, физике и информатике пройдут 17 июня 2019 года в 10:00 по адресу: Океанский проспект, 39. Подробности на сайте ГЭК ДВФУ в разделе "Поступление" и по тел. 2652424 доб. 1141.