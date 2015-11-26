Конференция застройщиков прошла во Владивостоке при поддержке Сбербанка

Мероприятие посетили более 30 компаний
Общество 11:52
Конференция застройщиков прошла во Владивостоке при поддержке Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка

Строительную отрасль в России ждёт реформа, поправки в закон вступят в силу уже 1 июля 2019 года. Принципиально трансформируется схема продаж жилья в строящихся домах: деньги дольщиков будут храниться в банке до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Девелоперы уже начали продавать квартиры с помощью эскроу-счетов. И с каждым днём количество таких счетов увеличивается. Так, ещё пару месяцев назад в Сбербанке по всей стране их было всего порядка 150, на сегодняшний день уже более 2 тысяч. Однако уже через 1,5 месяца всем застройщикам придётся перейти на новую схему. В преддверии масштабных изменений Сбербанк провел для ключевых застройщиков Приморского края конференцию застройщиков. Мероприятие посетили более 30 компаний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы решили провести мероприятие, чтобы поделиться информацией как мы со стороны банка подготовились к изменениям, какие у нас есть продукты, решения, для застройщиков не только до момента постройки, но и по дальнейшей реализации построенных объектов", — рассказал управляющий Приморским отделением ПАО "Сбербанк" Сергей Радюшкин.

Для участия в конференции пригласили опытных спикеров, которые подняли самые горячие вопросы: новые сервисы и возможности портала "ДомКлик" (3+), изменения законодательства о долевом строительстве, кредитование с применением счетов эскроу, эволюцию отдела продаж застройщиков на меняющимся рынке.

Так, о нововведениях банка рассказал исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк" Денис Ковриженко:

"В апреле Сбербанк открыл горячую линию поддержки застройщиков. Команда банка готова ответить на вопросы и по финансированию, и по эскроу-счетам, и по банковскому сопровождению".

О работе платформы, которая помогает реализовывать недвижимость, рассказала директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова:

"Мы живем в эпоху постоянных изменений и улучшений. Они затрагивают многие отрасли экономики. И мы как банк не стоим на месте, развивая экосистему “ДомКлик”, которая сегодня стала реальным помощником для застройщиков. Мы все понимаем, что ипотека – это драйвер продаж недвижимости, как готовой, так и строящейся, поэтому в первую очередь изменения в сервисе ипотечного бизнеса отражается на эффективности отрасли недвижимости. Мы готовы предлагать застройщикам быструю и технологичную ипотеку Сбербанка, сервисы для проведения сделок с недвижимости и возможность получения дополнительного потока клиентов от "ДомКлик".

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