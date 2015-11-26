ГИБДД раскрыло подробности жесткого ДТП с фурами на объездной трассе в Приморье

Один из участников аварии получил сотрясение головного мозга и ушиб голени, в крови у водителей алкоголя не обнаружили

ДТП. Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Уссурийска проводит проверку по факту ДТП с участием двух большегрузов, которое прошло в среду, 22 мая, на объездной трассе. Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Михайловского района, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КаМАЗ, припаркованным на обочине.

В результате автоаварии водитель "Мицубиси" получил сотрясение головного мозга и ушиб голени. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителей большегрузов.



ДТП. Фото: ГИБДД

Стаж вождения водителя "Мицубиси" составляет 36 лет. За 2019 год привлекался за нарушение допустимой скорости движения.