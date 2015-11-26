Росрыболовство попросило суд закрыть дело по иску о выпуске косаток

Экологи единогласно высказались против ходатайства
Китовая тюрьма
Общество 12:46
Дело. Фото: ИА PrimaMedia

Первое заседание по иску экологов Сахалина о выпуске косаток в Приморье началось в четверг в городском суде Южно-Сахалинска с ходатайства представителя Росрыболовства о прекращении административного производства по иску, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство мотивировало ходатайство неопределенностью требований общественных организаций к административным ответчикам. Судья сейчас выясняет у представителей истцов сущность предъявленных требований и спрашивает мнение сторон по ходатайству.

Ходатайство о прекращении дела уже поддержали представители компаний-отловщиков из Сочинского дельфинария. Экологи единогласно высказались против ходатайства. Представитель Роспотребнадзора решение оставила за судом. Судья объявила перерыв для принятия решения.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд 31 января 2019 года принял к производству иск экологов к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края.

Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля, стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.

Ранее по факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

8 февраля ФСБ возбудило административные дела в отношении четырех компаний, которые причастны к организации "китовой тюрьмы". Теперь им грозит крупный штраф — от двукратного до трехкратного размера стоимости выловленных животных. Цена одной косатки или белухи, по данным СМИ, начинается от 1 млн долларов.

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