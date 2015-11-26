Как "сливали" слушания по газовому терминалу в Приморье, и причем тут Степанов?

Некомпетентность исполнительной власти Хасанского района поставила под удар инвестиционную привлекательность Приморья

Эти слушания не состоялись. А следующие?. Фото: Хитров Александр, ИА PrimaMedia

Приходится констатировать, информационное противостояние с противниками инвестиционного будущего Хасанского района, о котором так замечательно рассуждает глава Хасанского муниципального района Иван Степанов на официальном сайте администрации, исполнительной властью района было начисто проиграно. Работа с населением и общественным мнением была провалена. Людям элементарно не объяснили, что собой представляет проект, подготовленный инвестором, что он дает поселку, всему Хасанскому району, какие экологические риски несет и с помощью каких продвинутых современных технологий их минимизирует. Некомпетентность исполнительной власти Хасанского муниципального района поставила под удар большую работу по созданию инвестиционной привлекательности Приморья, которая проводится в крае под руководством губернатора Олега Кожемяко. Почему это произошло, специально для ИА PrimaMedia разбирается обозреватель Харитон Зимин.

Напомним, для проведения общественных обсуждений по проекту строительства газопровода и морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (проект принадлежит резиденту Свободного порта Владивосток — ООО "Восток ЛПГ") организаторы мероприятия выбрали небольшое помещение в поселковой администрации. При этом в зале было поставлено всего 20 стульев, что предполагало камерный, можно сказать, келейный формат мероприятия.

Появление в коридорах и у здания поселковой администрации порядка 300 человек, настроенных весьма решительно, стало для организаторов обсуждений ушатом холодной воды. Представителям компании даже не удалось начать процедуру описания проекта, не говоря уже о его обсуждении. Мнение части местных жителей, считающих, что для них вместе с терминалом появятся рабочие места, газ в домах и новая дорога, потонули в общем гуле негодования протестующих. Апофеозом "непротивления злу насилием" стал торжественный вынос из зала администрации единственного микрофона и придание его земле каким-то местным активистом из числа противников газового проекта.

В результате организаторы обсуждений вынуждены были объявить их несостоявшимися (действительно, более двух третей желающих не смогли принять участие в мероприятии) и перенести их на другой день (10 июня) и в другое место (спортивный зал в местной школе). Но что-то подсказывает, что и в этом случае обсуждения могут быть сорваны. Что мешает организовать массовый подъезд "протестантов" из Владивостока и других городов Южного Приморья, с тем чтобы обеспечить нелегитимность новых обсуждений?

Пример Екатеринбурга, где "громкое меньшинство" (меткий термин, введенный колумнистом "Комсомольской правды" Дмитрием Соколовым-Митричем), успешно блокирует строительство православного храма, против которого не возражает большинство горожан, приморским ЛОПам (лидеры общественного протеста), что называется, в хайп. Тем более что они и так имеют преимущество.

Так, пока глава Хасанского муниципального района Иван Степанов пописывал судьбоносное постановление № 137–па о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) в связи с обращением ООО "Восток ЛПГ" по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду планируемого строительного объекта "Морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов рядом с бухтой Перевозная", а глава Приморского городского поселения Юрий Тихомиров занимался подбором 20-ти стульев, ученые и экологи раздавали интервью, писали открытые письма, составляли петиции и обращения к жителям края. То есть подготавливали определенное общественное мнение, подогревали протестные настроения и т.д. и т.п.

Можно, конечно, сказать, что проводить обсуждения сугубо коммерческого проекта не дело главы муниципального района, кто строит, тот пусть и общается с народом (помещение предоставлено, даже стулья в количестве 20 шт.). Но разве не глава несет ответственность за все, что происходит на территории муниципального образования? Тем более такого, как Хасанский район, который, если верить его инвестиционному паспорту, является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий края.

"Инвестиционная политика в Хасанском муниципальном районе направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности территории и рост инвестиционной активности бизнеса. Главная цель инвестиционной политики – привлечение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района", — говорится в преамбуле инвестиционного паспорта Хасанского муниципального района.

И инвестор в Хасанский район вроде бы пошел, тем более что район вошел в числе 15-ти муниципальных образований Приморья, объединенных зоной Свободного порта Владивосток. На сегодняшний день получили статус резидента СПВ и внесены управляющей компанией свободного порта Владивосток — АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в Реестр резидентов СПВ 11 организаций, планирующих осуществлять деятельность на территории Хасанского муниципального района. Но если инвесторы (особенно, иностранные) будут сталкиваться с организованным и, вероятно, ангажированным протестом, они попросту уйдет в другое место.

Можно до бесконечности рассуждать о стратегии развития Хасанского района, о том, что реализация крупных инвестпроектов создаст условия для развития на территории Хасанского муниципального района малого и среднего бизнеса. Противники этой стратегии будут и дальше апеллировать к чувствам людей через более понятные и психологически обусловленные мемы-страшилки: "опасная радиация", "экологическая угроза", "загрязнение окружающей среды", "выжженная пустыня" и т.д.

В этих условиях опыта работы главой небольшого поселка, даже если ты пересел в кресло главы муниципального образования, может не хватить. Тут нужно мыслить стратегически и выстраивать работу не только с инвесторами, но и с гражданским обществом. Готов ли к этому действующий глава Хасанского муниципального района, пока большой вопрос. Особенно с учетом событий в поселке Приморском.

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