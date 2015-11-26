20 семей уже получили свидетельства

Многодетные приморцы начали обращаться за новой жилищной выплатой. Фото: Елена Сумина

44 многодетные семьи Приморья обратились в органы соцзащиты с заявлениями на социальную поддержку для улучшения жилищных условий. 20 из них уже получили свидетельства на выплату, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.



Многодетные Олег и Дарья Дмитриенко из Анисимовки Шкотовского района также вправе рассчитывать на улучшение жилищных условий. На личном приеме врио вице-губернатора Ирина Медведева разъяснила родителям, что нужно сделать в первую очередь, чтобы получить свидетельство на выплату.

"Прежде всего, нужно обратиться в свой муниципалитет для постановки на учет, как нуждающиеся. Причем, в данном случае, информация о доходах семьи не требуется", – подчеркнула Ирина Медведева.

По словам главы семьи Олега Дмитриенко, небольшому дому, в котором они проживают, больше 70 лет. Ранее решить вопрос об увеличении жилплощади, по многим причинам, не представлялось возможным.

"Узнали о новом законе, который позволяет таким семьям, как наша, получить финансовую поддержку государства. В местной соцзащите нас проконсультировали и сказали, что при необходимости окажут содействие. Займемся сбором нужных справок в ближайшее время", – заверил многодетный отец.

В семье Дмитриенко пятеро детей. Близнецы Вячеслав и Константин, которым 3 июля исполнится по 15 лет, 12-летний Даниил, Анна восьми лет и Виктория, которой в октябре исполнится три года.

Заместитель главы региона поинтересовалась у супругов, какие меры социальной поддержки получает семья. Выяснилось, что семья стоит на учете в органах соцзащиты как малоимущая. На трех младших детей родители получают ежемесячные пособия. На Вику оформили ежемесячную денежную выплату в размере 13 860 рублей.

Кроме того, в семье два сертификата на федеральный и региональный материнский капитал. Средства выплат родители также планируют вложить в строительство нового дома.

Олег, около 40 лет проживший во Владивостоке и только два года назад переехавший в Анисимовку, связывает жизнь своей семьи с сельской местностью.

"Хотим построить большой дом, чтобы у каждого ребенка был свой уголок. Планируем заниматься сельским хозяйством, дышать свежим воздухом, есть продукты, выращенные на своей земле", – поделился глава семьи.

Кстати, у Дмитриенко уже сегодня большое хозяйство: огород, много домашней живности и птицы.

"У нас мечта – заняться крестьянско-фермерским хозяйством. Сегодня на встрече узнали о возможности получения материальной поддержки на эти цели. Но на первом этапе займемся решением квартирного вопроса", – отметила Дарья.

Ирина Медведева подтвердила, что государственная поддержка в виде социального контракта – эффективный инструмент для того, чтобы повысить уровень жизни семей с низким достатком. Врио вице-губернатора поручила специалистам органов соцзащиты в индивидуальном порядке помочь супругам Дмитриенко в этом вопросе, а также взять на контроль получение семьей выплаты на жилье.

Напомним, что инициатором краевого закона, предусматривающего предоставление денежной выплаты на жилье семьям, в которых воспитывается пятеро (и более) детей стал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, по новому закону такая же выплата положена семьям с тремя детьми, если один из детей имеет инвалидность.

Поддержка семей с детьми – один из сегментов национального проекта "Демография". В Приморском крае действуют 25 демографических выплат, шесть из которых появились в этом году. Выплаты организованы в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

Специалисты напоминают: по всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе "Соцзащита".

Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.