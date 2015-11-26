Вадим Байбак: Желаю каждому выпускнику найти место в жизни

Управляющий директор АО "Восточный Порт" поздравил школьников с праздником
Общество 17:47
Последний звонок во Врангеле. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В школах микрорайона Врангель, как и во всем Приморском крае, сегодня прозвенели последние звонки. В 2019 году здесь выпускаются 89 11-классников. Традиционно на торжественной утренней линейке в средней школе №19 "Выбор" присутствовали представители АО "Восточный Порт", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Управляющий директор АО "Восточный Порт", президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" Вадим Байбак поблагодарил учителей и руководство школы за труд и заботу об учениках, а также поздравил выпускников:

"Кроме гуманитарных и точных наук в нашей жизни есть еще одна очень важная наука – наука счастливой жизни. Только ее не учат по учебникам. Во многом эта наука постигается через труд. Я очень желаю каждому из вас найти свое место в этом большом и очень интересном мире. Будьте настойчивы на пути, который выбрали, и обязательно верьте в свою мечту", — сказал Вадим Байбак.

Последний звонок во Врангеле

Последний звонок во Врангеле. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

АО "Восточный Порт" уже много лет принимает активное участие в жизни школы №19. На комплексную поддержку учащихся направлена одна из 12 программ Фонда Поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт", которая называется "Образование".

Последний звонок во Врангеле

Последний звонок во Врангеле. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Благодаря Фонду школьники имеют возможность выезжать на всероссийские и международные олимпиады и соревнования, ежегодно модернизируется инфраструктура учебного заведения. В 2019 году Фонд объявил о создании ученической стипендии имени Виктора Васяновича, первого начальника "Восточного Порта", за достижения в науке, спорте и искусстве. Планируется, что данная стипендия впервые будет назначена уже в следующем учебном году.

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