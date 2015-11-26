С помпой открывшийся меньше месяца назад объект уже покрылся трещинами

Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам. Фото: Сергей Тарасов https://www.facebook.com/sergey.tarasov.58

Грандиозная реконструкция самого большого туалета во Владивостоке, занявшая более чем в два раза больше времени, чем было запланировано, и стоившая бюджету целых 12 млн рублей завершилась совсем недавно. 1 мая общественный туалет на Спортивной набережной Владивостока был торжественно открыт, но не прошло и месяца как по объекту пошли трещины, сообщает ИА PrimaMedia.

Запечатлел неподобающий вид самого большого и, вероятно, дорогого туалета Владивостока местный фотограф Сергей Тарасов. Местные жители поддержали его всеобщим единым мнением: столь дорогостоящий объект просто не мог начать разрушаться так рано.

Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам. Фото: Сергей Тарасов https://www.facebook.com/sergey.tarasov.58 Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам. Фото: Сергей Тарасов https://www.facebook.com/sergey.tarasov.58 Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам. Фото: Сергей Тарасов https://www.facebook.com/sergey.tarasov.58 Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам. Фото: Сергей Тарасов https://www.facebook.com/sergey.tarasov.58 1 / 4

Стоит отметить, что, согласно техническому заданию в рамках контракта, подрядчик обязан был предоставить пятилетнюю гарантию на свою работу.

Колоссальное внимание было приковано к новому городскому туалету в период завершения реконструкции. На открытие долгожданного объекта, который вместо четырех месяцев обновлялся больше семи, лично прибыл мэр Владивостока Олег Гуменюк и сам принял работу подрядчика.

"Все работы выполнены хорошо, помещения оснащены современной сантехникой, созданы все условия для маломобильных граждан", — отметил Олег Гуменюк.

Напомним, что реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации.