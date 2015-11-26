Откровенные подробности жизни сексуальной жительницы Владивостока из "горячей" сотни MAXIM

Девушка рассказала о сложном детстве и о том, почему участвует в конкурсе

Наталья Тюкавкина. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Владивостока, которая вошла в сотню самых "горячих" девушек страны по версии MAXIM, рассказала подробности своей личной жизни. Девушка не всегда была такой раскрепощенной. Более того, когда-то давно она пережила очень страшный период в своей жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

Участница конкурса — 28-летняя Наталия Тюкавкина в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" упомянула, что не всегда была так уверена в себе. По словам девушки, она была довольно закомплексованным ребенком. Причиной тому была детская округлость и грудь, которая начала формироваться у девочки слишком рано.

Надеясь побороть своих проблемы, Наталья записалась на легкую атлетику. Однако там над девочкой начали издеваться. По ее словам, в какой-то момент девочке не хотелось жить, но от рокового шага ее остановила.... она же сама. Девочка хорошенько поразмыслила и решила бороться: перестала ходить на легкую атлетику и сама занялась спортом.

Если взглянуть на красотку сейчас, то можно сделать вывод — у девушки все получилось: и побороть комплексы, и сделать тело своей мечты.

Наталья также отметила, что решила принять участие в конкурсе, потому что ее фотографии совпадают с тематикой журнала. В какой-то момент она просто выложила в социальные сети свои снимки с хэштегом, после чего ей прислали анкету.

Сейчас красотка находится на 27 месте из 100. Голосование продолжается.

Ранее сообщалось, что в конкурсе журнала MAXIM приняли участие две девушки из Приморского края, однако в последствие одна из них покинула гонку. Планируется, что победительницу определят 16 июля в Москве.