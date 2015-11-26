Откровенные подробности жизни сексуальной жительницы Владивостока из "горячей" сотни MAXIM

Девушка рассказала о сложном детстве и о том, почему участвует в конкурсе
Это интересно 08:40
Наталья Тюкавкина. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Владивостока, которая вошла в сотню самых "горячих" девушек страны по версии MAXIM, рассказала подробности своей личной жизни. Девушка не всегда была такой раскрепощенной. Более того, когда-то давно она пережила очень страшный период в своей жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

Участница конкурса — 28-летняя Наталия Тюкавкина в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" упомянула, что не всегда была так уверена в себе. По словам девушки, она была довольно закомплексованным ребенком. Причиной тому была детская округлость и грудь, которая начала формироваться у девочки слишком рано.

Надеясь побороть своих проблемы, Наталья записалась на легкую атлетику. Однако там над девочкой начали издеваться. По ее словам, в какой-то момент девочке не хотелось жить, но от рокового шага ее остановила.... она же сама. Девочка хорошенько поразмыслила и решила бороться: перестала ходить на легкую атлетику и сама занялась спортом.

Если взглянуть на красотку сейчас, то можно сделать вывод — у девушки все получилось: и побороть комплексы, и сделать тело своей мечты.

Наталья также отметила, что решила принять участие в конкурсе, потому что ее фотографии совпадают с тематикой журнала. В какой-то момент она просто выложила в социальные сети свои снимки с хэштегом, после чего ей прислали анкету.

Сейчас красотка находится на 27 месте из 100. Голосование продолжается.

Ранее сообщалось, что в конкурсе журнала MAXIM приняли участие две девушки из Приморского края, однако в последствие одна из них покинула гонку. Планируется, что победительницу определят 16 июля в Москве.

конкурс

Большие маленькие звезды: Танцевальный конкурс "Первые шаги" прошел во Владивостоке

20 мая, 16:00

Краевой этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился в Приморье

20 мая, 14:20

Лучший класс Владивостока отправится в горный поход

16 мая, 12:15
Кому в 2019 году нужна онлайн-касса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia