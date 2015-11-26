Действиям депутатов единороссов в Арсеньеве будет дана оценка – Талабаева

Секретарь регионального отделения "Единой России" считает, что ими были нарушены партийная дисциплина и депутатская этика
Общество 23 мая, 20:40
секретарь регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева. Фото: пресс-служба партии ЕР

Оценку действиям депутатов фракции "Единая Россия" в Думе города Арсеньева даст ПРПС. Об этом заявила секретарь Приморского регионального отделения Людмила Талабаева, комментируя ситуацию с выборами главы городского округа депутатами Думы АГО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета партии. Она была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более непонятно, почему члены фракции, которые составляют в думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по партии на заседании фракции (16 за, 4 против, 1 воздержался), а потом вдруг изменили свое решение. С этим нужно обязательно разобраться", — заявила Талабаева.

Для прояснения ситуации в Арсеньев отправились представители региональной контрольной комиссии партии. В ближайшие дни планируется провести встречи с местным партактивом и членами фракции в Думе АГО.

"В любом случае мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры. Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика", — сказала секретарь регионального отделения партии.

Единая Россия партия партия политическая выборы

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