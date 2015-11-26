Выпускники школы во Владивостоке устроили скандальный "Праздник непослушания"

Директор школы с эстетическим уклоном не пережила этого и написала заявление об уходе

Скандальное прощание со школой на Чуркине. Фото: @dps_vl

Пользователи интернета распространяют и обсуждают видео из средней школы №74 города Владивостока, которое выложили в сеть выпускники. Праздник, который они устроили, сильно отличается от привычных последних школьных звонков. Что это было, и какие теперь последствия, разбирался корр. ИА PrimaMedia.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа – явно не в школьной форме – собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Одни – в БДСМ-костюмах, другие изображают полицию, ковбоев. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход – прямо по толпе.

То, что "праздник" проходил в 74-й школе на Чуркине, стало понятно сразу, да и авторы видео не скрывали. А вот когда это было – на последнем звонке или раньше – мнения пользователей разделились. Некоторые утверждали: на видео запечатлен "День непослушания" ("Праздник непослушания"), который был 22 мая, до официального прощания со школой. При этом одни пользователи жестко осудили таких "деградирующих выпускников" и поинтересовались: "Где мораль у этой школы?", а другие, наоборот, выступили за свободу слова, мысли и поведения.

Директор образовательного учреждения Галина Пугина пояснила корреспонденту редакции: их школу с эстетическим уклоном "прославил" сейчас самый проблемный из всех классов – выпускной 11-й Б. Некоторые подростки из этого класса уже были на учете в полиции.



Cкандальная вечеринка школьниц и парней в стиле Playboy и БДСМ. Фото: @dps_vl

"Нет такого "Праздника непослушания"! Просто наши дети – те, которые нормальные дети – готовили флешмоб для младших школьников. Одно из позитивных мероприятий, за которые мы получаем первые места в городе. А есть группа старшеклассников, которые нарушают дисциплину и пропускают уроки, с которыми мы боремся все время. Вот они и вырядились в такой безобразный вид. После уроков к ним пришли родители и видеооператор, фотограф. Сказали: "Мы сейчас будем фотографироваться в разных местах школы, и на улице, для школьного альбома". Но потом вдруг начался ужас и, если посмотреть видео, кажется, что вакханалия была полдня, но на самом деле, на крыльце всё происходило буквально две минуты, и в актовом зале – тоже. Пока учитель вышел за нотами – они вот это устроили, опозорили школу. И, главное, они сами довольны собой; считают, что молодцы", — поделилась директор школы.

На следующий день, 23 мая – когда во всех школах Владивостока прошли последние звонки – в 74-й тоже всё было пристойно и официально. Тем не менее, сказала Галина Пугина, она уже написала заявление на увольнение.

"Меня не просили об этом. Но – такой резонанс на всю страну, что я просто не знаю, как это всё пережить", — подчеркнула собеседница.

В пресс-службе мэрии Владивостока сказали, что сейчас городское управление образования проводит проверку по этому инциденту – общаются с педагогами и школьниками. Никто пока не уволен.