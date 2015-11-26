Дело брянских беркутов дошло до Госдумы

Депутат ГД от Приморья Виктор Пинский рассказал, как отсутствие качественных подзаконных актов влияет на судьбы людей

Беркут. Фото: https://pixabay.com

Госдума приняла 23 мая в первом чтении закон, который ужесточает наказание за незаконный оборот редких животных, которые находятся под усиленной охраной государства. Более строгое наказание теперь будет ждать тех, кто использует для совершения преступления свое должностное положение. Как при этом защитить людей, которые взаимодействуют с животными из списка, которых касается этот закон, для их спасения? Как сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Виктор Пинский, проблему выявило дело брянского орнитолога, который спас трех беркутов. Беркуты входят в список особо охраняемых видов. Всего в списке 22 вида: семь млекопитающих, четыре птицы и 11 рыб, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Я хочу вернуть нас всех к началу работы думы нашего созыва в 2017 году и напомнить первое выступление Вячеслава Викторовича. Тогда он точно определил главную проблему законотворчества Российской Федерации. В двух словах – это отсутствие подзаконных актов. Они всегда нужны для того, чтобы закон начинал работать, и чтобы это происходило сразу же после принятия Госдумой и Советом Федерации и утверждения президентом. Чтобы до решения проблемы, ради которой принят закон, не проходили годы. Мы должны добиваться от правительства, сказал Вячеслав Владимирович, чтобы уже к третьему чтению правительство успевало подготовить все необходимые подзаконные акты.

Если таких актов нет, либо они недостаточно качественные, закон не начинает работать. Либо он работает не так, как мы с вами задумали. Не так, как хотят избиратели. Как именно отсутствие качественных подзаконных актов влияет на судьбы людей, показывает история закона, который мы сегодня рассматривали", — сказал Виктор Пинский.

Речь о статье 258-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (об усилении ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

В 2013 году в нее был внесен новый состав, ужесточающий ответственность за оборот краснокнижных редких животных.

"Закон президентский. Текст, на мой взгляд юриста, сформулирован идеально, для того, чтобы защитить животных, которые находятся на грани уничтожения и являются ценностью не только для России, но и всей планеты. Я докладывал позицию комитета, а наш коллега депутат Дмитрий Савельев задал вопрос — что будет с тем человеком, который, например, спасает раненое животное.

Я тогда ответил, что такие действия не должны криминализироваться. Закон направлен на то, чтобы сохранить этих животных, не допустить их исчезновения.

Проходит шесть лет и возникает именно такая ситуация, о которой говорил Дмитрий Иванович. В прошлом году в Брянске правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении орнитолога-любителя, который спас от гибели беркутов", — сказал депутат.

Одну птицу, которая пострадала под ледяным дождем, ему принес охотник, вторую, раненую, тоже нашли люди, третью — он забрал из частного зоопарка, который расформировывался. Птица была рождена в неволе и не умела летать. Это не единственные птицы, которых брянский орнитолог спас в своей жизни. Многих ему удалось пристроить, его знают специалисты, охотники… раненных птиц ему с детства приносили со всей округи. А этих конкретных беркутов ни одна организация не захотела забрать именно потому, что птицы охраняемые и больные. На их содержания нужны разрешения, нужны средства, которые позволят их содержать и продолжать лечить.

Год назад к орнитологу приехали сотрудники полиции, изъяли птиц и возбудили уголовное дело. Птицы, несмотря на то, что изъятие происходило в присутствии другого орнитолога, пострадали. Есть кадры, как их ловят в вольере, перематывают скотчем для транспортировки. Две птицы погибли практически сразу. Затем полгода шло следствие, полтора месяца дело рассматривал суд. Представьте, ощущения 60-летнего законопослушного человека, воспитанного в СССР, для которого сама мысль об уголовном преследовании ужасна, и которому вдруг реально угрожает перспектива очутиться в тюрьме за то, что не смог оставить без помощи птиц.

Решение суда уже вступило в законную силу. В данном случае, приговор был оправдательный. И прокуратура не стала настаивать на его изменении. При этом все участники процесса выполняли закон и действовали так, как он предписывает.

"Причиной возникновения такого дела стало как раз отсутствие простой, понятной и реально выполнимой процедуры, которая бы описывала, как должен человек действовать в ситуации, когда он обнаруживает животное или птицу из этого охраняемого списка и хочет ее лечить, а значит, содержать или сдать тому, кто имеет на это разрешение", — заметил депутат.

По его мнению, административный регламент по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, утвержденный Росприроднадзором в 2013 году, к сожалению, таким документом не является.

"Да, на его 17 страницах описаны 63 пункта. Однако, даже после того, как обычный человек, не специалист, приложил усилия и понял, что значат эти пункты, ты не можешь выполнить эти условия в ситуации, когда ты шел по лесу и обнаружил раненое краснокнижное животное. Поскольку у тебя нет главного документа, подтверждающего легитимность его приобретения", — добавил Виктор Пинский.

Это подтвердили и те специалисты ведомства, с которыми общалась защита брянского спасителя беркутов. Эту проблему осознавали в ведомстве уже в 2015 году. Когда проанализировали многочисленные обращения граждан юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом написано в письме, подписанном врио руководителя, где предлагается спланировать комплекс мероприятий по разъяснительной работе с гражданами.

"Однако процедура, как мы видим, не стала более простой и реальной. В Приморье, где редких животных больше, и люди чаще сталкиваются с этой проблемой, животных просто ночью подкидывают в коробках к зданиям соответствующих органов. Но вопрос, доживет ли животное до утра, остается. Как и вопрос, что с тобой будет, если тебя с такой коробкой остановят раньше? Получается проще пройти мимо травмированного животного. Оставить его умирать", — сказал депутат.

Завершая свое выступление, он добавил: "Наша общая задача — добиваться того, чтобы наша работа по производству законов каждый раз была завершенной и сделанной "под ключ" в момент принятия в третьем чтении. Поскольку речь уже идет не о животных, а жизнях и судьбах людей, которые нас сюда делегировали и доверили эту работу".