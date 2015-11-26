В семи районах Приморья сняли особый противопожарный режим

За минувшую неделю лесные пожары в крае не произошло ни одного пожара

Пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Особый противопожарный режим (ОПР) отменен в семи муниципальных районах Приморского края. Режим сняли в Шкотовском, Лазовском, Пожарском, Октябрьском, Ханкайском, Партизанском районах и в Дальнегорске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время ОПР остается в Кавалеровском районе, за минувшую неделю лесные пожары в крае не зарегистрированы.

Напомним, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: "112", а также по телефону "прямой линии" лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.