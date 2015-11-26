В семи районах Приморья сняли особый противопожарный режим

За минувшую неделю лесные пожары в крае не произошло ни одного пожара
Общество 12:36
Пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Особый противопожарный режим (ОПР) отменен в семи муниципальных районах Приморского края. Режим сняли в Шкотовском, Лазовском, Пожарском, Октябрьском, Ханкайском, Партизанском районах и в Дальнегорске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время ОПР остается в Кавалеровском районе, за минувшую неделю лесные пожары в крае не зарегистрированы.

Напомним, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: "112", а также по телефону "прямой линии" лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Объект Владивостокской крепости загорелся во Владивостоке

Пожарный пострадал при тушении склада стройматериалов во Владивостоке

100% поджог — в сети обсуждают пожар, уничтоживший два автомобиля во Владивостоке

лесной пожар

В Хасанском районе - чрезвычайный класс пожарной опасности

11 мая, 14:10

Учения по тушению лесных пожаров стартовали в Приморье

18 апреля, 16:50
Долю успеха – каждому: как и зачем "Русская рыбопромышленная компания" закрепляет кадры
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia