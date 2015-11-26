От Травиаты до Самгхетан: мэр Пусана готов к активному сотрудничеству с Владивостоком

Европейскую атмосферу, братские отношения и десятый мост взаимодействия гость обсудил с представителями СМИ

Мэр Пусана О Го Дон. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Какое блюдо корейской кухни полюбилось губернатору Приморья, что привлекает корейцев во Владивостоке и какие грандиозные международные проекты ждут Владивосток, на пресс-конференции в отеле Lotte рассказал мэр Пусана О Го Дон, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивосток господин О Го Дон прибыл в рамках второй конференции городов северных экономик России. На пресс-конференции, которая состоялась для журналистов приморских, федеральных и корейских СМИ, мэр Пусана отметил серьезные положительные изменения за последние годы в качестве жизни, состоянии инфраструктуры Владивостока.

— Серьезные изменения начали происходить в городе с момента проведения саммита АТЭС, а затем — Восточного экономического форума. Благодаря ему во Владивостоке сосредоточились инвестиции, внимание правительства и предприятий. Также как президент России уделяет большое внимание развитию Дальнего Востока, президент Кореи активно продвигает экономическое сотрудничество с дальневосточными регионами, — отметил гость.

Он также пояснил, что под Дальним Востоком понимает очень обширный регион, который находится в развивающейся стадии. В него он включает и Монголию, Китай, Японию. И в центре этого региона оказывается Приморский край, у которого есть большой потенциал для развития.

Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Обратил внимание почетный гость конференции и на то, что в этот раз Владивосток по-особенному принимает корейскую делегацию.

— В 2017 году в ходе своего визита в рамках ВЭФ президент Кореи Мун Чже Ин выразил намерение активно развивать экономическое сотрудничество с Россией. Вскоре после визита президента в Приморье прибыла делегация из Пусана. К сожалению, тогда мы не получили столь теплого приема, которые ощущаем сейчас. В ходе нынешнего визита я замечаю повышенное внимание к Пусану, поэтому, думаю, пришла пора активно обсуждать варианты взаимовыгодного сотрудничества, — заявил мэр.

В четверг, 23 мая господин О Го Дон на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко официально пригласил его в Пусан вместе с предпринимателями.

— Господин губернатор отметил, что ему нравится корейский традиционный суп из куриного мяса "самгхетан". И мы будем рады сварить его наилучшим образом, чтобы угостить главу региона, — отметил мэр.

Неоднократно в ходе своего общения с журналистами господин О Го Дон делал акцент на том, что пора переходить к активным, реальным действиям по налаживанию связей между городами. Он отметил, что сотрудничество между Россией и Кореей на государственном уровне идет, но несколько медленнее, чем всем бы хотелось. Поэтому стоит принимать активные, реальные меры по развитию взаимодействия хотя бы на муниципальном уровне.

— Я считаю, что большое значение имеет подписание протокола о намерении развития сотрудничества с Приморским краем. До сих пор с Пусаном у него не было официальных связей, а меж тем, скоро исполнится 27 лет, как наши города были объявлены побратимами. Подписание этого документа – важный шаг к конкретному сотрудничеству между компаниями России, Китая и Японии, — заявил мэр.

Господин О Го Дон также отметил важность открытия первого филиала приморского информационного агентства в Пусане.

— В марте этого года корейский филиал компании "ПримаМедиа" официально открылся именно в городе Пусан и, я надеюсь, это станет десятым мостом сотрудничества между Россией и Кореей.

— Среди девяти мостов, которые объединяют Россию и Корею, есть такие сферы, как порт, судостроение, рыболовство, Северный морской путь, создание новых рабочих мест, железные дороги, газ. Это те сферы, в которых Пусан активно работает и намерен прилагать усилия по налаживанию сотрудничества, добавил мэр.

Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Господин О Го Дон отметил высокую эффективность своего нынешнего визита во Владивосток. Так, например, с целью развития интегрированного логистического маршрута между предприятиями Кореи, России и Китая Intermarine (РФ) — SWIFT (КНР) — Fanstar (РК) был заключен трехсторонний меморандум. Также заключены меморандумы между компаниями IncomDV (РФ) и DP Logistics (РК), а также RasonContrans (РФ) — Fanstar (РК). Они открывают дополнительные векторы для будущего сотрудничества.

— В этот раз я лично проехал по транспортному коридору №1 через погранпереход "Суйфэньхэ — Пограничный". Делегация с представителями администрации пусанского порта проехала по маршруту №2 (транспортный коридор "Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья — Посьет, Зарубино и Славянку — с провинциями Китая — прим.ред.). Это первый случай, когда государственные служащие Кореи сами проехали по этим маршрутам. Думаю, это будет способствовать реальному развитию сотрудничества в области логистики, — заявил глава Пусана.

На развитии грамотно выстроенной системы логистики между странами, которая напрямую влияет на прогресс промышленности и экономики, было сконцентрировано особое внимание мэра.

— Развитие Приморского края и Пусана связаны напрямую. Увеличение прибыли Приморского края будет нашим результатом. Мы должны объединить усилия в сфере логистики, потому что товарооборот со всего континента проходит через порт Владивостока и посредством порта Пусана распространяется по всему миру. Не только для предприятий Пусана, но и для иностранных корпораций необходимо обеспечивать удобные соединения маршрутов, чтобы привлекать иностранные инвестиции. Это будет способствовать улучшению логистики в обширном дальневосточной регионе, — считает господин О ГО Дон.

В ходе 2-й Конференции городов северных экономик России была получена договоренность между компаниями, специализирующимися в сфере логистики, DP Logistics (РК) и Доброфлотом о создании совместного проекта.

— На территории нового пусанского порта будет создан логистический центр — холодильный и морозильный склад. На российской территории — центр судостроения. Я высоко оцениваю эту идею, в реализации которой участвуют предприниматели из МКПП, активно работающего не только во Владивостоке, но и в центральной России и в странах СНГ, — заявил мэр.

Он обратил внимание на то, что в перспективе нужно развивать сотрудничество двух городов еще и в сфере культуры. Три основных аспекта, по его мнению, являются самыми привлекательными во Владивостоке для жителей Пусана.

— Владивосток имеет имидж культурного города, с высоким уровнем искусства. Недавно я был на опере "Травиата" Приморской сцены Мариинского театра и обратил внимание на то, как много людей пришли в театр в рабочий день. Приморье – самый близкий европейский регион для Пусана. Всего час полета – и корейцы оказываются в европейской атмосфере. И третье преимущество – богатая приморская природа. Все это на нас, корейцев, производит особое впечатление, — сказал мэр, отметив, что количество корейских туристов, которые посещают Владивосток очень быстро увеличивается.

— Думаю, что к концу этого года их число составит почти 300 тысяч человек, — добавил он.

Отдельно господин О Го Дон отметил перспективы сотрудничества в сфере круизного туризма.

— Сейчас круизные паромы ходят между Кореей и Владивостоком. Я думаю, что в будущем этот рейс будет начинаться с Владивостока и дальше по северному морскому пути отправляться по всему миру, — отметил мэр.

О намерении настраивать культурный обмен между Владивостоком и Пусаном заявил и глава представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) в странах АТР Евгений Русецкий. Он напомнил, что в приморской делегации, которая посещала Пусан в марте 2019 года, был представитель Приморской сцены Мариинского театра.

— Одной из целей поездки как раз и была презентация пусанской аудитории возможностей нашего Мариинского театра и возможностей проведения гастролей в той или иной форме: вывозом всей оперной труппы или же отдельных солистов. Этот диалог идет. Насколько я знаю, Мариинский театр в этом заинтересован. Администрация Владивостока и губернатор курируют этот вопрос, стараются наладить сотрудничество. В первую очередь организовать посещение Приморской сцены Мариинского театра иностранными и в том числе корейскими туристами, а также гастролей приморских артистов в Пусане, — сказал Евгений Русецкий.



Пресс-конференция с участием мэра Пусана О Го Дона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Восторженными отзывами об уровне искусства во Владивостоке и позитивными впечатлениями от увиденной оперы "Травиата" поделились и представители корейских СМИ.

Господин О Го Дон выразил глубокую благодарность всем жителям Приморья от себя лично и от трех млн 500 тысяч жителей Пусана за внимание и проявленный интерес. Он также заявил о готовности и желании принимать участие и в иных международных мероприятиях в Приморье и за его пределами.

— Владивосток для Пусана – близкий сосед, брат, мы исторически тесно связаны. Наши предки всегда были в одной команде. Я участвую в Тихоокеанском туристском форуме и выставке, которые входят во внешнюю программу ВЭФ. Будем очень рады принять участие в других мероприятиях, таких как ВЭФ или Петербургский международный экономический форум. Мы готовы, если нас пригласят, — отметил мэр.