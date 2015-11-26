Глава Пусанской туристической организации Чон Хи Чжун приглашает россиян посетить Пусан

Высокий турпоток из России стал поводом к увеличению инвестиций в сферу туризма, культуры, искусства и медицины

Глава Пусанской туристической организации Чон Хи Чжун. Фото: PrimaMedia Korea

Город-метрополия Пусан можно по праву считать одним из главных туристических городов Южной Кореи. Жители Пусана гордятся местной историей и культурой, по их мнению, город обладает большим потенциалом для того, чтобы занять лидирующие позиции в сфере туризма. В 2013 году здесь была учреждена туристическая организация. В настоящее время ее возглавляет директор Чон Хи Чжун, в прошлом профессор факультета физической культуры и спорта Пусанского университета Тонъа. Директор Чон является выпускником Миннесотского университета, в котором получил степень кандидата наук. За всю свою профессиональную деятельность он успел поработать членом комитета по правам человека в РК, а также возглавлял комиссию по вопросам культуры и общества при "Организации гражданской солидарности жителей Пусана". Глава Пусанской туристической организации любезно согласился встретиться с корреспондентом PrimaMedia Korea и рассказать о деятельности учреждения и планах на будущее.

Об отношениях между Пусаном и Дальним Востоком России

В последнее время россияне проявляют активный интерес к "морской столице" Южной Кореи. Туристический поток растет стремительными темпами, увеличиваясь на 25% в год. В прошлом году Пусан посетило около 90 тысяч россиян. Это способствовало тому, что было увеличено количество прямых авиарейсов из Владивостока. По инициативе Пусанской туристической организации с апреля этого года на улицах Владивостока можно увидеть рекламные объявления, призывающие россиян посетить Пусан. Также до августа этого года для гостей из России приготовлены различного рода рекламные акции и скидки. 24 мая представители Пусана планируют принять участие в Тихоокеанском туристическом форуме-2019, а в сентябре и ноябре провести ознакомительные мероприятия в сфере медицинского туризма.

Главный козырь Пусана

Ежегодно в январе проводится фестиваль плавания под названием "Полярный медведь". Стоит подчеркнуть международный статус мероприятия – Британский общественный информационный телеканал сделал сюжет о столь необычном зимнем фестивале. Также в районе Пусанской станции метро Чунъан располагается необычный район под названием Totatoga. Не будет преувеличением назвать Totatoga культурной меккой Кореи. Здесь располагается более 80-ти студий, в которых трудятся 300 представителей различных областей искусства и культуры. Это один из самых популярных туристических маршрутов в Пусане, каждый день после полудня он открывает свои двери для иностранных гостей. Добавим, что туристические достопримечательности рассредоточены по всему городу. Пусанская туристическая организация советует посетить улицу кафе в районе Чонпхо-дон, культурную деревню Камчхон и смотровую вышку Хваннёнсан, с которой открывается невероятный пейзаж. Заметим, что среди россиян большой полярностью пользуется прибрежный район Хэундэ.



Панорама Пусана. Фото: PrimaMedia Korea

Каковы планы на 2019 год?

В этом году планируется наладить работу центра по развитию туристических организаций на территории Пусана. В его задачи будет входить поддержка начинающих бизнесменов, имеющих отношение к сфере туризма. Ожидается, что это поможет решить проблему сосредоточения туристической инфраструктуры в столичном регионе страны. На июль запланировано открытие комплекса Sea Side Complex в районе Тэгё-дон, в котором будет располагаться данный центр. Здесь начинающие предприниматели в сфере туризма смогут получить поддержку, в частности, им будет выделено арендное помещение. Вместе с этим, комплекс будет осуществлять задачи по оказанию информационной поддержки местным туристам. Поспешим напомнить, в ноябре этого года в Пусане пройдет четвертый фестиваль One Asia, который соберет почти 300 тысяч участников со всего мира. Во время фестиваля планируется провести концерт корейской K-POP музыки и Family Park Concert. Напомним, что фестиваль One Asia третий год подряд проходит в Пусанском парке Хвамён Сэнтхэ Конвон. Организаторы мероприятия отмечают большой интерес к фестивалю со стороны иностранных туристов и надеются, что он понравится и российским туристам.

Пожелания российским туристам

На сегодняшний день Пусан занял прочное место в сфере медицинского туризма. В 2017-м году 4,5 тысячи россиян посетили Пусан с целью получения медицинских услуг. Большая часть – это жители Дальнего Востока России. Стоит отметить, что это самый высокий показатель по сравнению с другими странами. Такой высокий поток иностранных пациентов свидетельствует о высоком уровне корейской медицины. Вместе с этим, хотелось бы напомнить, что Пусан является отличным местом и для путешествий. Здесь очень много интересных туристических мест, таких как культурный уголок Totatoga, посетив который можно узнать о традиционной культуре и искусстве Кореи. В завершении интервью глава Пусанской туристической организации Чон Хи Чжун пригласил всех россиян посетить Пусан.

PrimaMedia Korea Чон Сон Хён