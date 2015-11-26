Решение суда по иску Мигунова взорвало интернет Приморья - ответчики не сдерживают эмоций

Приморские феминистки раскритиковали судебное решение и снова пошли в атаку
Общество 20:30
Решение суда по иску Мигунова взорвало интернет. Фото: ИА PrimaMedia

Решение суда Первореченского района Владивостока, 22 мая удовлетворившего иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Алексея Мигунова, соучредителя ИА PrimaMedia, возмутило ответчиков. Ева Моор, Ольга Карчевская, распространившие, согласно решению суда, сведения, порочащие репутацию истца, жестко раскритиковали происходившее в зале судебных заседаний.

Напомним, 22 мая Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил исковые требования соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В отношении Екатерины Федоровой и двух ее соратниц по феминистскому движению вынесены решения о взыскании штрафа на общую сумму 35 тысяч рублей.

Суд признал, что 3 января 2019 года Федорова распространила в отношении Мигунова недостоверные и порочащие его сведения, а два других ответчика сделали репост записи Федоровой в социальной сети Facebook.

В качестве компенсации причиненного морального вреда Федорова обязана выплатить Мигунову 25 тысяч рублей, Моор и Карчевская — по 5 тысяч рублей.
Истец сообщил, что удовлетворен таким исходом и все взысканные суммы направит на благотворительность.

Ответчики заявили о намерении подать апелляционную жалобу. Они жестко раскритиковали решение суда в социальных сетях и с новой силой развернули кампанию против Мигунова в Facebook, призывая к унизительным акциям (см. слайд).

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Ряд пользователей в соцсетях выразили мнение, что оскорбительные заявления в отношении Мигунова и судебных органов чреваты новыми исками, однако ответчики сообщили, что настроены серьезно и штрафы их не смущают.

ИА PrimaMedia продолжает следить за развитием событий.

Напомним, Федорова публично обвинила Алексея Мигунова в изнасиловании, разместив сообщение об этом на своей странице в в январе 2019 года. Данный пост перерос в широкую общественную дискуссию о насилии, репутационных рисках, феминизме и черном пиаре.

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