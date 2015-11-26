Соучредитель медиахолдинга PrimaMedia победил в суде по иску о защите чести и достоинства

Журналист Федорова, распространившая недостоверные сведения, заплатит 25 тысяч рублей, еще по 5 тысяч – две другие ответчицы

Суд. Фото: ИА PrimaMedia

Первореченский районный суд Владивостока сегодня удовлетворил исковые требования соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова по делу о защите чести достоинства и деловой репутации. В общей сложности журналист Федорова, Ольга Карчевская и Ева Моор должны будут заплатить ему 35 тысяч рублей.

Суд признал, что 3 января 2019 года Федорова распространила в отношении Алексея Мигунова недостоверные и порочащие его сведения, а два других ответчика сделали репост записи Федоровой в социальной сети Facebook.

В качестве компенсации причиненного морального вреда Федорова обязана выплатить Мигунову 25 тысяч рублей. Остальные ответчики должны будут заплатить по 5 тысяч рублей.

Напомним, что Федорова публично обвинила Алексея Мигунова в изнасиловании, разместив сообщение об этом на своей странице в "Фейсбуке" в январе 2018 года.

Один из проигравших в суде ответчиков — Ольга Карчевская — поспешила сообщить о неудаче на своей странице в Facebook в экспрессивной форме. При этом блогер написала в адрес суда оскорбительные, по нашему мению выражения.