Минпросвещения РФ осуждает скандальную вечеринку владивостокских школьников в стиле БДСМ

По мнению представителя ведомства, подобные вещи могут могут оскорбить педагогический коллектив

Наручники. Фото: pixabay.com

Министерство просвещения Российской Федерации прокомментировало костюмированную вечеринку школьников во Владивостоке перед Последним звонком. Как заявил представитель ведомства, подобные проявления "креатива" могут оскорбить педагогический коллектив, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА "Новости".

Министерство просвещения РФ осудило акцию, где выпускники устроили костюмированную вечеринку перед Последним звонком, заявил журналистам директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.

Он отметил, что подобные вещи могут оскорбить педагогический коллектив.

В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.

"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке. Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника, который действительно остается теплым воспоминанием для многих. Где-то ребята организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты. Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить педагогический коллектив. Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения", — сказал Емельянов.

Напомним, скандальная вечеринка в школе №74 Владивостока в стиле БДСМ и Playboy, когда на территории образовательного учреждения почти обнаженные школьники танцевали в "тематических костюмах", стала поводом для обсуждения в соцсетях и началом как минимум двух проверок. В образовательном учреждении работают представители управления образования мэрии и сотрудники МВД.