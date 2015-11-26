В субботу и воскресенье товары приморских производителей представлены широким выбором

Ярмарка на центральной площади Владивостока принимает горожан. Фото: ИА PrimaMedia

На выходных, 25 и 26 мая, в центре Владивостока будет работать общегородская продовольственная ярмарка. Администрация столицы Приморья приглашает приобрести свежие фермерские продукты всех жителей и гостей города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию города.

Свою продукцию на центральной площади представят более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей. На ярмарке всегда можно приобрести мёд, овощи, фрукты, а также свежую выпечку, мясную и молочную продукцию, рыбу и многое другое.

Ярмарка будет работать на площади Борцов революции в субботу, 25 мая, с 09:00 до 18:00 и в воскресенье, 26 мая, с 09:00 до 17:00.