Закупка пиломатериалов для ремонта обернулась крупным административным нарушением

Темный лес: крупнейший приморский ритейлер столкнулся с "цифровым идиотизмом". Фото: pixabay.com

С парадоксами законодательства об электронном учете древесины столкнулся крупнейший приморский ритейлер, компания ДНС. Закупка материалов для ремонта в Екатеринбурге обернулось для предприятия административным правонарушением. На своей странице в Facebook сооснователь и президент компании Дмитрий Алексеев назвал произошедшее "цифровым идиотизмом", сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал Алексеев, в марте ООО “ДНС Ритейл” закупило материалы для ремонтных работ в компании "Строительный Двор материалов" в Екатеринбурге. Сумма покупки составила порядка полумиллиона рублей.

"И угораздило же попасть среди всего прочего еще и на “брусок сухой строганный 50х50х3000 мм” 4 штуки, за 691 рубль. По ходу ремонта докупили еще материалов, 8 штук такого же бруска на сумму аж 1384 рубля", — делится опытом глава ДНС. — И вот в апреле нам пришло извещение из Хабаровска, что мы совершили страшное нарушение, и нам грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Для получения протокола нужно явиться в Уссурийск".

Выяснилось, что, закупая брусок, компания должна была подключиться к системе электронного учета древесины – ЛесЕГАИС — зарегистрироваться в ней, получить электронную цифровую подпись и "оцифровать" сделку.

По факту нарушения ритейлер получил уведомление департамента Лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу "о времени и месте составления протокола об административном правонарушении", где было указано, что юрлицо "ООО ДНС Ритейл" не внесло информацию в ЕГАИС УД по декларации о сделке с древесиной. Это является фактом нарушений требований ч.1 и ч.3 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации и подпадает под часть 1 статьи 8.28 1 КоАП РФ. Согласно букве закона информация должна быть внесена в цифровую систему и заверена электронной подписью "в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора на отчуждение древесины".

На своей странице в Facebook Дмитрий Алексеев назвал произошедшее "цифровизацией идиотизма".

"А знаете, что нам сказали на комиссии в славном городе Уссурийске? “Ну да, странно. Но закон есть закон! Отпустить или просто предупредить мы вас не можем. Вот вам протокол, а точный размер штрафа определит суд!” Теперь ко всей географии добавится еще и суд во Владивостоке, который тоже в духе закона “о трех колосках” будет говорить, что “закон есть закон”. Все при деле и участвуют в “цифровизации", — сообщил подписчикам глава ДНС.

Характерно, что этот случай далеко не единичен. Комментируя пост Алексеева, приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина рассказала, что уже год "бьется над этой проблемой практически в одиночку".

В прошлом году благодаря, в том числе, институту уполномоченного по защите прав предпринимателей физические лица были освобождены от обязанности гасить сделки с древесиной в ЛесЕГАИС, но добиться таких же послаблений в отношении юрлиц пока не удалось. По данным Шемилиной, парадоксы лесного законодательства выливаются в огромные штрафы – в Приморье, Забайкалье, Хабаровске, Тюмени таких случаев уже немало.

"При этом может пострадать и розничная организация, так как сделка должна быть занесена в ЛесЕГАИС не позднее, чем за сутки до отгрузки товара. То есть продавец в рознице должен знать за сутки, что вы к нему придете и купите пиломатериал, либо он должен внести данные в ЕГАИС, а вам сказать, чтобы за товаром вы пришли завтра! В настоящее время по моей просьбе центральный аппарат Уполномоченного вновь готовит письмо за подписью Титова Б.Ю на министра", — прокомментировала ситуацию Марина Шемилина.

Вспомнили участники обсуждения и нашумевшую историю, которая случилась в Хабаровске и фигурировала в СМИ под названием "Штраф в 100 тысяч за пять деревянных брусков из "Леруа Мерлен"". Такая расплата ожидала хабаровского предпринимателя, гендиректора ООО "ВДР" Андрея Черныша за покупку пяти брусков для мелких хозяйственных нужд на сумму 500 рублей. Сделка не была погашена в ЛесЕГАИС.

"Уже давно такая история. Хочешь купить доску для летнего туалета "по безналу " в компании без "ЕГАИСА"— возникает целая проблема... Закон есть закон", — прокомментировал ресторатор Эдуард Рябкин.

Причем, что касается розничной торговли, предприниматели научились пользоваться брешами в законе, которые позволяют закупать филированные материалы без декларации. По информации ряда источников, почти все компании, торгующие пиломатериалами, готовы выдать документы со словом "филированные" и нередко продают брус с одним скошенным уголком, чтобы соблюсти формальность.

Новые лесные нормы нужно пересматривать в обязательном порядке, пришло к выводу бизнес-сообщество, поддержавшее Дмитрия Алексеева.

Своим мнением на сложившуюся ситуацию с корр. агентства поделился генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.

"Кому-то это может показаться парадоксом, но закон возлагает на лица, которые покупают древесину, подпадающую под соответствующие требования Лесного кодекса о транспортировке древесины и учете сделок с ней, обязанность предоставлять данные в ЛесЕГАИС. В свое время, когда внедрялась эта система, ходило много споров о ее целесообразности. На сегодняшний день можно сказать, что положительные моменты есть, потому что в любом случае систематизация товарооборота приносит свои плоды, но та цель, которая закладывалась изначально – полный контроль над движением древесины, этого, конечно же, нет. С одной стороны ЛесЕГАИС подразумевает чрезмерные требования для граждан, розничной торговли, а с другой, она не дает полной картины движения леса, в том числе на экспорт. При этом расходы предпринимателей, которые связаны с оборотом древесины, выросли, так как они вынуждены нанимать сотрудников, которые контролировали бы этот процесс", — рассказал Павел Корчагин.

Напомним, система контроля за оборотом практически всех видов древесины начала работать с 1 июля 2017 г. В системе ЕГАИС должны учитываться сделки как с круглым лесом, так и с пиломатериалом, а перевозить лесоматериалы, на которые распространяются соответствующие требования (этот перечень был расширен в 2017 году) можно, только оформив сопроводительные документы.

Компания DNS по итогам 2018 года, как отдельная сеть, стала самой большой розничной сетью бытовой техники и электроники на российском рынке. Оборот предприятия за 2018 год вырос более чем на 30%. "Теперь ДНС однозначно самая большая в стране розничная сеть на рынке БТиЭ. Да, конечно, группа Сафмар, владея одновременно и МВидео, и Эльдорадо, а также переварив MediaMarkt, суммарно больше, но как отдельная сеть мы теперь №1 на российском рынке", — говорил Алексеев в январе 2019 года.

СПРАВКА: ДНС — сеть магазинов, торгующих компьютерами и цифровой техникой со штаб-квартирой во Владивостоке. В сеть входит более 1300 магазинов в 400 городах. В группу входят онлайн-магазины DNS-shop.ru и TechnoPoint.ru. По данным РБК, основными владельцами группы DNS являются Дмитрий Алексеев, Сергей Мещанюк.