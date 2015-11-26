Пассажирский автобус врезался в опору моста на перекрестке Луговой и Спортивной

Единственным пострадавшим оказался сам водитель автобуса

ДТП на перекрестке Луговой и Спортивной. Фото: паблик "Экипажи ДПС"

Пассажирский автобус въехал в опору железнодорожного моста на перекрестке улиц Луговой и Спортивной во Владивостоке. ДТП произошло вечером в субботу, 25 мая, с наступлением темноты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик "Экипажи ДПС" в сети Инстаграм.

По свидетельству очевидцев, единственным пострадавшим при столкновении с опорой моста стал водитель автобуса — его госпитализировали на скорой. пассажиров в салоне не было. Проводится проверка причин случившегося. По предварительным данным, водитель просто отвлекся и не сумел вовремя отреагировать на препятствие.