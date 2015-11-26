Предварительное голосование "Единой России" открылось в Приморье

Избиратели определяют кандидатов от партии на выборы в сентябре

Урна для голосования. Фото: ИА PrimaMedia

Единый день предварительного голосования проходит в Приморье сегодня, 26 мая. Избиратели определяют кандидатов на выборы, которые состоятся осенью 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Жители города Находки выбирают кандидата для последующего выдвижения от "Единой России" на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному избирательному округу №19, а на территории части Первомайского района состоится голосование за кандидатуру на выборы депутата Думы г. Владивостока по одномандатному избирательному округу №9.

Процедура предварительного голосования стартовала сегодня также в Октябрьском районе, Дальнереченске и Уссурийске, где в этом году полностью обновляются составы муниципальных дум.

Напомним, по итогам прошедших в мае дебатов к участию в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов на предстоящие осенью выборы в краевой парламент допущены 3 участника: Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина. В избирательных бюллетенях на праймериз по довыборам в Думу Владивостока 7 граждан: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Александр Шурыгин.

В Единый день предварительного голосования в Приморье работают 55 счетных участков.

Всего же в списках участников предварительного голосования "Единой России", включая избирательные кампании по выборам в муниципальные думы нового созыва, 151 кандидат.

Процедура праймериз по определению кандидатов на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления в 2019 году организована по самой открытой модели голосования, при которой отдать свой голос за того или иного участника предварительного голосования может каждый избиратель, зарегистрированный по месту своего избирательного участка.