Второй фестиваль "Метадрама" во Владивостоке пройдет при поддержке Минкульта

Организаторы на пресс-конференции в Приморском театре молодёжи рассказали о программе подробно

Пресс-конференция "Метадрамы" в Приморском театре молодежи. Фото: ИА PrimaMedia

Организаторы второго фестиваля "Метадрама" на пресс-конференции, состоявшейся 24 мая в Приморском театре молодежи, рассказали о программе мероприятия, а также о коренных отличиях современной драматургии от драматургии прошлого века. В этом году фестиваль будет проходить с 5 по 9 июня с участием иностранных гостей и при грантовой поддержке Министерства культуры РФ, cообщает ИА PrimaMedia.

В сравнении с первым фестивалем программа значительно расширится. Ожидаются не только читки пьес, но и эскизы спектаклей, и полноценные спектакли в исполнении труппы Приморского театра молодежи и приезжих коллективов из Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ. На фестиваль приглашены известные драматурги и режиссеры: Дмитрий Волкострелов (Санкт-Петербург), Талгат Баталов (Москва), Виталий Дьяченко (Санкт-Петербург), Дмитрий Данилов (Москва), Ася Волошина (Санкт-Петербург). Режиссер, драматург и актер Иван Вырыпаев из Польши примет участие в онлайн-конференции с театралами. Также прилетят известные театроведы: Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), Кристина Матвиенко (Москва), Татьяна Фролова (Комсомольск-на-Амуре).

Организаторы заявили, что спецификой фестиваля станет демонстрация разных способов коммуникации со зрителем и разных концептуальных подходов к театру. В пресс-конференции приняли участие директор театра молодежи Игорь Селезнев, худрук Лидия Василенко, театральный критик Нина Шульгина, драматург и идеолог фестиваля Виктория Костюкевич и другие представители творческой команды организаторов.

– Наша публика – не та, что обычно посещает театры во Владивостоке, — уточнила Викторя Костюкевич. – Это более молодые люди, к которым требуется новый подход. И нам очень важно получать от них обратную связь.

В программе фестиваля будут две читки для детей – текст "Майя и Кощей" рассчитан на школьников 1-5 классов. После читки дети обсудят услышанное и увиденное с модератором и артистами. Читать пьесу будут не взрослые актеры, а студийцы театра молодежи.

Нина Шульгина поделилась рассуждением о причинах устаревания театральных традиций. По ее словам, с 50-х годов прошлого века в этой сфере многое изменилось — целое поколение зрителей выросло в другом жизненном пространстве, в системе новых ценностей, новых стремлений.

— Мы не можем делать вид, что в театре нет новых авторов. Программа "Метадрамы" в этом году собрала все сливки современной российской драматургии. Все это нужно смотреть от начала и до конца, чтобы понять, ответить себе на вопрос, что такое современный театр или современная драматургия, — высказалась Нина Шульгина.

Организаторы намеренно включили в программу второго фестиваля несколько спектаклей из первого, предложив их новую режиссерскую интерпретацию. Тем самым зрителям наглядно продемонстрируют, как можно смотреть по-новому на, казалось бы, устоявшиеся методы игры.

В том числе на конференции говорили о нюансах и проблемах драматургического образования во Владивостоке

— Режиссер больше не привязан к образованию, – считает Виктория Костюкевич. – Сейчас тенденция такова, что драматург или театровед часто становится режиссером.

Также организатор фестиваля добавила, что во Владивостоке существует проблема отсутствия драматургического образования, а летать на обучение в Москву мало кто может себе позволить.

Из зала прозвучал вопрос, хотят ли организаторы привлечь к постановкам студентов. На это директор театра молодежи ответил, что студенты уже участвовали в фестивальных спектаклях, и театр молодежи заинтересован в том, чтобы привлекать всё больше молодых талантов – в этом его сущность.

Справка: Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама 2019" — это совместный проект Приморского краевого театра Молодежи и Виктории Костюкевич, драматурга из Владивостока, автора проекта The Drama. С программой фестиваля можно ознакомиться в группе "Метадрамы" Вконтакте.