Оксана Мартыненко: ЕГЭ, по большому счету, упростил жизнь учеников

Председатель государственной экзаменационной комиссии Приморского края рассказала об организации выпускных экзаменов 2019 года

Оксана Мартыненко. Фото: ИА PrimaMedia

Основной этап ЕГЭ в Приморье стартует в начале новой рабочей недели – 27 мая выпускники школ сдают литературу и географию. О готовности экзаменаторов и техническом оснащении школ края, а также о нововведениях в экзаменах 2019 года и настроении их участников корреспондент ИА Primamedia расспросил председателя краевой государственной экзаменационной комиссии Оксану Мартыненко.

Основной этап ЕГЭ в Приморье стартует в начале новой рабочей недели – 27 мая выпускники школ сдают литературу и географию. О готовности экзаменаторов и техническом оснащении школ края, а также о нововведениях в экзаменах 2019 года и настроении их участников корреспондент ИА Primamedia расспросил председателя краевой государственной экзаменационной комиссии Оксану Мартыненко.

— Оксана Олеговна, волнуются ли организаторы ЕГЭ в Приморье перед главными экзаменами года?

— ЕГЭ сегодня — это технологичный и высокоорганизованный процесс. В организации экзамена практически каждая деталь предусмотрена, регламентирована, прописана. Конечно, все, кто задействован в проведении ЕГЭ, проходят специальную подготовку, причем ежегодно. Команда организаторов ЕГЭ в Приморье опытная и слаженная. Но все равно волнение, конечно, присутствует. Наша общая задача — не допустить сбоев в процессе экзамена: ни технических, ни организационных. Приложим все усилия, чтобы этого не произошло и экзамены прошли гладко.

— Какие задачи предстоит решить в организационном плане до начала экзаменов?

— Сегодня все задачи по подготовке к экзаменам решены. Мы полностью готовы к старту основного периода. 27 мая — первые экзамены, география и литература. Эти предметы у нас в крае сдают совсем немногие выпускники. А вот настоящее испытание нас ждет уже 29 мая — математика. В этом году выпускники могли выбрать только один из вариантов экзамена — базовый или профильный уровень, оба сдавать нельзя. Такое новшество введено впервые, и у нас в один день будут проводиться сразу 2 экзамена по математике, а ее сдают абсолютно все, это обязательный предмет. К слову сказать, порядка 70% выпускников приморских школ выбрали профильный уровень.

— Как вы оцениваете технический уровень готовности школ Приморья к ЕГЭ?

— Что касается технической подготовки, тут тоже все в порядке. В этом году Приморье сделало очередной шаг в совершенствовании технологии экзамена, прежде всего, для повышения его объективности. Обновлена система видеонаблюдения. В экзаменационных аудиториях появились видеокамеры нового поколения, увеличилось число рабочих мест в региональном ситуационном центре, из которого ведется наблюдение за абсолютно всеми экзаменационными аудиториями в режиме онлайн. Приморский ситуационный центр — один из крупнейших в стране. Он организован на базе Дальневосточного федерального университета, более 600 студентов ДВФУ стали онлайн-наблюдателями, участвуют в работе СИЦ , а также контролируют порядок в пунктах проведения экзаменов. В общественном наблюдении ЕГЭ участвуют студенты почти всех приморских вузов, их в общей сложности почти тысяча. Это неслучайно, поскольку именно вузы заинтересованы в хорошо подготовленных абитуриентах, а без честного экзамена о качестве подготовки говорить бессмысленно.

— Хватает ли экспертов для проверки экзаменационных работ?

— В предметные комиссии, которые проверяют экзаменационные работы, включаются самые опытные педагоги-предметники, которые проходят каждый год специальное обучение и конкурсный отбор. Чтобы попасть в комиссию, эксперты сдают довольно сложный экзамен. Состав комиссий ежегодно обновляется на 10-20%, обеспечивается ротация экспертов, в том числе, по результатам их проверок. Поэтому быть экспертом ЕГЭ — это сложно и ответственно. Работа в комиссии — напряженный труд, поскольку сроки проверки установлены достаточно жестко, качество проверки тоже четко отслеживается и контролируется с федерального уровня. Эксперты ЕГЭ — профессионалы высочайшего класса. В комиссиях представлены все территории края.

— Как вы считаете, ЕГЭ усложнил или упростил выпускникам жизнь?

— По большому счету – думаю, что упростил. ЕГЭ — это не "черный ящик". Это абсолютно понятная и регламентированная процедура, хорошо отработанная и отлаженная. В последние годы технология экзамена практически не меняется, она стабильна. Поэтому для выпускника — это понятная и предсказуемая ситуация, никаких неожиданностей быть не должно и не может. Задания, разумеется, не повторяются — они разные каждый год. Неизменно одно — ЕГЭ уже давно не "угадайка", и проверяет не столько знания, сколько владение знаниями и умение их применять, иногда в не очень знакомых и привычных контекстах. А вот к этому, к сожалению, не все наши выпускники и не всегда бывают готовы. И тогда мы слышим привычное: "мы этого не проходили", "нам такое в школе не попадалось". ЕГЭ не содержит ничего, выходящего за рамки школьной программы, а вот поставлены задания могут быть действительно не совсем как "типовые". Но в жизни задачи разве только типовые и из учебника? И конечно, именно ЕГЭ снял барьеры для поступления талантливых и целеустремленных ребят в лучшие вузы страны, статистика говорит об этом очень красноречиво.

— Ваш рецепт успеха на экзамене?

— Не бояться, быть уверенным в своих силах. И внимательно читать тексты заданий. Мало кто этому верит, но специалисты и наши эксперты в первую очередь скажут: нет ничего вреднее "натаскивания". Это часто подводит ребят, тогда они начинают действовать по заученному шаблону, а если задание поставлено по-другому, то решение может быть совсем не о том, о чем вопрос. В результате – риск получить 0 баллов. Проверка идет строго по критериям, в основе которых — понимание и раскрытие смысла. И самое важное — не пытаться обмануть. Не получится. Цена вопроса — потеря целого года. Вряд ли это хорошая перспектива для выпускника. Удачи всем на экзаменах!

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.