Мэрия Владивостока предупредила горожан о сильном ливне

Дождь начнется сегодня во второй половине дня и будет идти всю ночь
Общество 09:24
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Сильный ливень обрушится сегодня, 27 мая, после обеда на Владивосток. Мэрия предупреждает, что всем службам жизнеобеспечения быть готовыми к ликвидации последствий непогоды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Сегодня во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь, вечером и ночью временами сильный с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее. Дождь будет сопровождаться усилением ветра до 18-23 метров в секунду, в первой половине ночи — до 25-27 метров в секунду. Непогоду вызовет смещение активного атмосферного фронта", — говорится в сообщении.

При выпадении значительного количества осадков не исключен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Ранее в крае из-за надвигающегося циклона было объявлено штормовое предупреждение.

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