Во Владивостоке задержали за миллионные хищения экс-директора парка отдыха на Санаторной

Бывший глава муниципального предприятия вносил в кассу только часть средств, которые полученных от арендаторов, забирая остальное себе
Общество 10:17
Вход в парк отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-руководителя "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо" во Владивостоке задержали по подозрению в многомиллионных хищениях. По версии следствия, он вносил в кассу только часть средств, которые полученных от арендаторов, забирая остальное себе, возбуждено уголовное дело сообщает ИА PrimaMedia.

В период с 2011 года бывший директор парка отдыха на Санаторной, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, незаконно распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за аренду имущества. Так, он вносил в кассу только часть денежных средств, которые получал от арендаторов имущества.

Действуя по указанной схеме, ему удалось незаконно похитить деньги, принадлежащие МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо". Это денежные средства в размере свыше 4,5 млн рублей, причинив материальный ущерб муниципальному предприятию.

По факту мошеннических действий при использовании муниципального имущества материалы проверки направлены прокурором города в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Бывший руководитель Парка культуры и отдыха задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и постановлением Советского районного суда Владивостока в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что директор парка на Санаторной во Владивостоке лишился своей должности в июле прошлого года, когда тогдашний мэр города Виталий Веркеенко, заметил подозрительно низкие поступления в бюджет от арендаторов и отсутствие стратегии развития парка. На тот момент он возглавлял МУП с 2011 года и получал зарплату 21 тысяча рублей в месяц.

Главными претензиями со стороны городских властей к предыдущему руководителю было снижение доходов от сдачи в аренду территорий парка под организацию мест торговли, питания и досуга граждан, а также кредиторская задолженность на общую сумму 169 тысяч рублей. Прибрежная территория площадью около 50 тысяч кв. метров приносила городу порядка 200 тысяч рублей дохода в год. При старом руководстве на пляже работали 15 арендаторов, при этом размер арендных платежей у каждого был разный.

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