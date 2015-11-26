Во Владивостоке арестовали экс-директора МУПа из "черного списка" Виталия Веркеенко

Руководитель парка отдыха на Санаторной попался на мошенничестве

Виталий Веркеенко проводит инспекцию парка отдыха имени Лазо. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Проверки финансово-хозяйственной деятельности в МУПах и иных подведомственных учреждениях города, проведенных по инициативе экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко, начинают приносить свои плоды. В СИЗО оказался бывший директор МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо" Евгений Трубецкой. Его задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает ИА PrimaMedia.

Прокуратура города Владивостока в ходе проверки законности использования муниципального имущества, переданного МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо", выявила существенные нарушения в деятельности бывшего руководителя предприятия. Его имя не называется, но в указанный период — с 2011 года — МУПом руководил Евгений Трубецкой.

По версии следствия, в период с 2011 года директор, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, незаконно распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за аренду имущества. Так, вопреки интересам муниципального предприятия он вносил в кассу только часть денежных средств, которые получал от арендаторов имущества. Действуя по указанной схеме, ему удалось незаконно похитить деньги, принадлежащие МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо". Это денежные средства в размере свыше 4,5 млн рублей, причинив материальный ущерб муниципальному предприятию.

По факту мошеннических действий при использовании муниципального имущества материалы проверки направлены прокурором города в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Бывший руководитель Парка культуры и отдыха задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и постановлением Советского районного суда г. Владивостока в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На непрозрачную деятельность МУПа в июле 2018 года указал глава города Владивостока Виталий Веркеенко. Во время визита в парк отдыха на Санаторной, развернувшийся на прибрежной территории площадью около 50 тысяч кв. метров, Веркеенко назвал подход Трубецкого к работе откровенно преступным и безалаберным.

Так, по данным балансовой проверки, в 2017 году было выявлено существенное снижение доходов в парке от сдачи в аренду территорий под организацию мест торговли, питания и досуга граждан, а также кредиторская задолженность на общую сумму 169 тысяч рублей. Доходы при этом составили всего 39 тысяч рублей, а выплаты в бюджет города в 2017 году – всего 9,9 тысячи рублей. На пляже работали 15 арендаторов, при этом размер арендных платежей у каждого разный, хотя конкурсные процедуры не проводятся. Зарплата руководителя составляла 21 тысячу рублей в месяц, и, по словам директора МУПа, его вполне устраивала. Озвученная директором информация вызвала множество встречных вопросов главы города. По итогам визита в парк Виталий Веркеенко указал Евгению Трубецкому на выход.

Веркеенко выступал за эффективность и прозрачность деятельности МУПов. Экс-глава инициировал тщательный анализ работы всех городских МУПов, после чего, как предполагалось, должны быть приняты решения об их дальнейшей судьбе. В октябре 2018 года Виталий Веркеенко покинул пост главы по собственному желанию. Вакантную должность главы занял вскоре Олег Гуменюк.