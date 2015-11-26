Живая изгородь и уголок для шахматистов: горожане решают, как обустроить Покровский парк

Самые удачные идеи передадут проектировщикам и используютв ходе благоустройства в следующем году

Покровский парк. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока присылают свои предложения по благоустройству Покровского парка, которое планируется уже в следующем году. Письма поступают в адрес управления градостроительства и архитектуры, все они рассматриваются и обсуждаются на заседаниях специально созданной рабочей группы. Самые удачные и подходящие идеи будут переданы проектировщикам и использованы в ходе благоустройства парка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Среди поступивших в администрацию города предложений горожан – сохранить все деревья и высадить новые, установить лавочки, фонари, систему видеонаблюдения. Несколько жителей предлагают восстановить уголок для шахматистов. В одном из писем содержится просьба бережно отреставрировать всю подпорную стену из природного камня вдоль Океанского проспекта, а металлическое ограждение в этом месте заменить живой изгородью из кустарника.

Также предлагают сохранить и несколько расширить детскую площадку, в одном из уголков парка обустроить небольшой японский парк, площадку для фотографирования молодоженов, разбить клумбы, обязательно установить общественный туалет.

Есть и более "радикальные" предложения: обустроить скейт-парк, создать водоемы и фонтаны, установить скульптуры российских царей и императоров. В одном из проектов содержится идея установить более 50 малых архитектурных форм, в числе которых – стилизованные уменьшенные копии известных приморских религиозных памятников и храмов с QR-кодами для виртуальных экскурсий.

"Очень важно подойти к предстоящим работам по благоустройству парка самым деликатным и бережным образом, поскольку это мемориальная зона, место с особой историей и бывшее городское кладбище, что накладывает особые условия использования территории", — рассказывает начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.

В управлении градостроительства и архитектуры сообщили также, что специализированная организация по заказу администрации проводит разработку предмета охраны и границ охраны объектов культурного наследия, которые находятся в границах Покровского парка. Данные объекты и их границы будут согласованы с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края и учтены при разработке проектно-сметной документации благоустройства. К разработке документации планируется приступить уже в этом году.