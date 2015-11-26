Живая изгородь и уголок для шахматистов: горожане решают, как обустроить Покровский парк

Самые удачные идеи передадут проектировщикам и используютв ходе благоустройства в следующем году
Общество 11:36
Покровский парк. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока присылают свои предложения по благоустройству Покровского парка, которое планируется уже в следующем году. Письма поступают в адрес управления градостроительства и архитектуры, все они рассматриваются и обсуждаются на заседаниях специально созданной рабочей группы. Самые удачные и подходящие идеи будут переданы проектировщикам и использованы в ходе благоустройства парка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Среди поступивших в администрацию города предложений горожан – сохранить все деревья и высадить новые, установить лавочки, фонари, систему видеонаблюдения. Несколько жителей предлагают восстановить уголок для шахматистов. В одном из писем содержится просьба бережно отреставрировать всю подпорную стену из природного камня вдоль Океанского проспекта, а металлическое ограждение в этом месте заменить живой изгородью из кустарника.

Также предлагают сохранить и несколько расширить детскую площадку, в одном из уголков парка обустроить небольшой японский парк, площадку для фотографирования молодоженов, разбить клумбы, обязательно установить общественный туалет.

Есть и более "радикальные" предложения: обустроить скейт-парк, создать водоемы и фонтаны, установить скульптуры российских царей и императоров. В одном из проектов содержится идея установить более 50 малых архитектурных форм, в числе которых – стилизованные уменьшенные копии известных приморских религиозных памятников и храмов с QR-кодами для виртуальных экскурсий.

"Очень важно подойти к предстоящим работам по благоустройству парка самым деликатным и бережным образом, поскольку это мемориальная зона, место с особой историей и бывшее городское кладбище, что накладывает особые условия использования территории", — рассказывает начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.

В управлении градостроительства и архитектуры сообщили также, что специализированная организация по заказу администрации проводит разработку предмета охраны и границ охраны объектов культурного наследия, которые находятся в границах Покровского парка. Данные объекты и их границы будут согласованы с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края и учтены при разработке проектно-сметной документации благоустройства. К разработке документации планируется приступить уже в этом году.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Покровский парк во Владивостоке приведут в порядок за счет краевых средств

Покровский парк Владивостока поделят на культовую и светскую части

Владивостокская епархия вернет городу землю Покровского парка

парк отдыха благоустройство

Маршрут выходного дня: цветущие сады под Владивостоком

3 мая, 19:15

Региональный центр "Серебряные добровольцы Приморья" открылся во Владивостоке

19 апреля, 19:20
Компания "Ратимир" завоевала три золота в конкурсе международной выставки "АмурЭкспоФорум"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia