Центр Владивостока перекроют на выходных из-за "Зеленого марафона"

Ограничения будут действовать с 10:30 до 14:00 (КАРТА)
Общество 14:37
Марафон. Фото: ИА PrimaMedia

"Зеленый марафон" (12+), который пройдет 1 июня во Владивостоке, временно ограничит движение. Ограничения продлятся с 10:30 до 14:00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Массовый забег объединит любителей здорового образа жизни и активного отдыха в 59 городах России. Во Владивостоке отправной точкой забега станет набережная Цесаревича. Маршрут движения участников соревнования будет пролегать по ул. Корабельной Набережной и обратно.

В связи с проведением массового забега с 10:30 до 14:00 будет ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

— по ул. Корабельной Набережной: от пересечения с ул. Нижнепортовой до пересечения с ул. Светланской;

— по Светланскому переулку: от пересечения с ул. Корабельной Набережной до пересечения с ул. Светланской.

На время проведения мероприятия объезд будет организован по ул. Корабельной Набережной и ул. Светланской.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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