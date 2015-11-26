В России забег состоится в 60 городах, в Казахстане — в семи, в Белоруссии — в одном

"Зелёный Марафон" выходит за границы России. Фото: пресс-служба Сбербанка

Традиционный забег "Зелёный Марафон" (12+) пройдет 1 июня в 60 городах России и в двух зарубежных странах — Белоруссии и Казахстане. Традиционно в городах-участниках в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В Белоруссии, которая проводит мероприятие в четвертый раз, забег на 4,2 км состоится в городе Бресте, а в Казахстане седьмой год подряд "Зелёный Марафон" примут сразу семь городов: Алматы, Нур-Султан, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау и Талдыкорган, в которых также будут проложены маршруты протяженностью 4,2 км.

Стоит отметить, что в этом году "Зелёный Марафон" в Казахстане пройдет под эгидой "семейного забега" и особое внимание будет уделено многодетным семьям. В программу соревнований включены специальные детские старты и активности, которые приурочены к Международному дню защиты детей.

На данный момент для участия в "Зелёном Марафоне" зарегистрировалось уже более 50 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В российских регионах участникам "Зелёного Марафона", в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги (7+) на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В Москве третий год подряд пройдет "Зелёный Марафон Бегущие Сердца" (12+), организованный совместно с Фондом помощи детям "Обнажённые сердца". В российской столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров.

Традиционно в городах-участниках "Зелёного Марафона" в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

В Хабаровске гости праздника смогут посетить благотворительную ярмарку поделок (0+) детей из детского дома и принять участие в доброй акции "Собака-улыбака" (0+), любители карнавалов побегут в популярных пижамах кигуруми (12+), а еще пройдет спартакиада для любителей "Скандинавской ходьбы" (12+), принять участие в которой смогут все желающие (оборудование для новичков выдадут всем желающим).

В Комсомольске-на-Амуре программа также включает развлекательный забег в костюмах-пижамах кигуруми и соревнование по скандинавской ходьбе, а также розыгрыш призов для всех участников забега.

Во Владивостоке пройдет мастер-класс по зумбе (0+) для детей и взрослых, показательные выступления чирлидеров (0+) и будут работать творческие мастерские.

В Благовещенске участников и гостей акции ждут интерактивные площадки (0+) на космическую тему – виртуальная реальность, фотозоны, космическая еда и многое другое. Кроме традиционных забегов, в этом году на старт выйдут спортсмены по скандинавской ходьбе, семьи с детьми, а также иностранные студенты Дальневосточного высшего командного училища, что даст право назвать благовещенский забег международным.

И, конечно, во всех городах будут организованы зоны с развлечениями для детей.

Для участия в марафоне необходима медицинская справка. В поликлинике или кабинете спортивной медицины при поликлинике справка оформляется бесплатно.

Первый "Зелёный Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

В 2019 году "Зелёный Марафон" Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.