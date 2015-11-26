Сделать Владивосток "воротами" в ДФО для иностранных туристов предложили на ТТФ-2019

Приморский край имеет большой потенциал для развития туризма, который не используется в полной мере. Перспективными направлениями на ближайшие годы станет экологический, спортивный, исторический и бизнес-туризм. Такие направления развития отрасли на пленарном заседании V Тихоокеанского туристского форума обозначил глава региона Олег Кожемяко. Целевым показателем станет привлечение в край пяти миллионов туристов к 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Пленарное заседание V Тихоокеанского туристского форума собрало представителей туристического бизнеса и региональных властей стран АТР. Основной темой мероприятия стало развитие авиационного сообщения между странами, визовый режим и перспективные направления туризма.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в заседании. Он подчеркнул, что главная задача региона — создавать условия, которые будут соответствовать международному уровню. В частности, повысить уровень обслуживания в сфере гостеприимства, сделать маршрутную сеть, понятную для иностранных туристов, с переводами на китайский, японский, корейский и английский языки. Также, по словам губернатора, необходимо привлекать в Приморье новые иностранные авиакомпании и создавать конкурентную среду между перевозчиками.
Губернатор подчеркнул, что Дальний Восток — это регион неограниченных туристических возможностей. И "воротами" в ДФО может стать именно Владивосток.
"Мы будем обращаться в Федеральное агентство по туризму о расширении статуса порта Владивосток, чтобы визовый режим был продлен до 14 дней. Возможность по туристической визе находиться здесь гораздо дольше позволит гостям региона не только посетить Приморский край, но и в целом Дальний Восток. Организация таких туров потребует слаженной работы авиакомпаний, туристических организаций и региональных властей Дальнего Востока. В этом заинтересованы все, потому что туризм — это отрасль, которая не только дает вклад в экономику, но и сближает наши народы, делает АТР единой площадкой, на которой люди смогут общаться друг с другом без каких-либо визовых или иных ограничений", — акцентировал губернатор.
В своем выступлении особое внимание Олег Кожемяко уделил развитию острова Русский. Так, губернатор пообещал, что уже до конца этого года почти вся территория острова будет передана городу и краю. Развитие Русского выбрано в направлении спортивного туризма. Проект развития острова будет представлен в рамках пятого Восточного экономического форума. Здесь планируется строительство гостиниц, спортивных объектов, а также причалов для катеров и яхт.
Модератором пленарного заседания выступил вице-губернатор Константин Богданенко. Он отметил, что в настоящее время большой интерес иностранные туристы проявляют к музыкальным фестивалям классической, джазовой и рок-музыки, а также к спортивным марафонам.
врио вице-губернатора Приморского края
Автор фото: РИА PrimaMedia
У Владивостока есть очень важная особенность — он азиатский для западной части России и часть Европы для людей, живущих в Азии. Причем та часть Европы, до которой легко и быстро добраться — долететь, доплыть, доехать. Неудивительно, что Владивосток и Приморский край становятся все более интересны для туристов. Сегодня мы вышли на лидирующие позиции по привлечению как российских, так и иностранных туристов. Въездной турпоток в 2018 году в целом составил 4,5 млн человек. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Мы сейчас уже видим по итогам анализа первых четырех месяцев этого года, что этот поток растет в два раза быстрее. Перспективы и возможности великие. Только ими нужно суметь воспользоваться. По данным за 2018 год число пассажиров, приехавших во Владивосток авиационным путем — 2,6 млн человек за 2018 год. Половина из них — иностранцы. Чтобы добиться 5 млн через пять лет, нужно, чтобы иностранцев летало в два раза больше.
В работе пленарного заседания принял участие мэр южнокорейского города Пусан господин О Го Дон. Он подчеркнул, что Тихоокеанский туристский форум — это часть предстоящего пятого ВЭФ.
"Знаменательно, что экономисты, предприниматели и региональные правительства, которые имеют общие интересы, собрались здесь, чтобы проявить мудрость в достижении мира и процветания в регионе Северо-Восточной Азии для обеспечения экономического роста посредством экономического сотрудничества. Северо-Восточная Азия — это точка соприкосновения восточной и западной культур. Кроме того наличие самого короткого пути в Европу — северного морского пути — приковывает к региону взгляды многих стран", — сообщил мэр Пусана.
Он напомнил, что в 2017 году в рамках третьего Восточного экономического форума была объявлена политика девяти мостов, призванная решить основные задачи по сближению стран Северо-Восточной Азии и совместному развитию ряда отраслей экономики макрорегиона, в том числе и по развитию туризма.
мэр города Пусан
Автор фото: ИА PrimaMedia
У жителей Приморья и Владивостока есть самое главное богатство - это природа. Природа, которая привлекает не только жителей России, но и многих иностранных туристов. Необходимо развитие экологического туризма. Также в совместных экологических программах, направленных на увеличение потенциала в области сохранения природы, на сохранение наземного и морского разнообразия можно привлекать к участию не только иностранных специалистов, но и простых туристов. Для расширения транспортной инфраструктуры необходимо развитие авиационным маршрутов и новых линий, а также морских маршрутов. Существующий круизный маршрут между Россией, Кореей и Японией развивается успешно, однако его не достаточно.
О развитии туристической доступности Владивостока и его потенциале в своем докладе сообщали генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ, Changi Airports International Екатерина Теренова. Напомним, аэропорт Кневичи, как и аэропорты Краснодарского края, находится в управлении этой сингапурской компании.
"Владивосток, Приморский край и Дальний Восток сейчас модернизируют свою инфраструктуру — аэропорты и порты, создают экономические зоны для импорта и экспорта услуг — точно также как это было сделано в Сингапуре. Пять миллионов пассажиров — реальность это или нет? Сейчас у нас 2,6 млн, половина из них — это международный поток. Как инвестор в южные аэропорты не могу не сравнить с тем, что мы видим в аэропортах Черного моря. Международный поток в аэропорт Владивосток намного превышает весь совокупный международный пассажиропоток всех аэропортов Краснодарского края, включая Сочи. Это в том числе благодаря электронной визе. За один год мы увидели рост на 37% в международной пассажиропотоке после введения электронной визы во Владивосток. В Сочи электронной визы нет, но там есть открытое небо", — сообщила Екатерина Теренова.
Особый акцент в своем докладе она сделала на необходимости развития бизнес-туризма. Она подчеркнула, что именно этот сегмент везет за собой инвестиции, поднимает уровень сервиса в сфере гостеприимства и "тянет" за собой массовый туризм.
генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ, Changi Airports International
Автор фото: www.cai.sg
У Владивостока есть очень большое конкурентное преимущество. Вы уже сейчас уже можете проводить отраслевые конференции по нефти и газу, по логистике, по сельскому хозяйству. У вас огромный университет, у вас уже есть площадки, вам не нужно ждать новых отелей и новых площадок для проведения выставок, чтобы уже сейчас начинать привлекать бизнес-туризм. Если говорить о том, что у вас уже есть с точки зрения сингапурского инвестора, то у вас уже есть все. Если мы говорим о том, что должно быть, чтобы у нас было пять миллионов туристов в год, то скорее всего нам потребуется еще две-три пятизвездочные гостиницы, лучше под иностранным брендом, четыре-шесть четырехзвездочных гостиниц. Возможно в какой-то момент потребуется новый центр для проведения конференций, немножко больше освещения в городе, какая-нибудь иностранная система такси, чтобы иностранные таксисты могли по-английски заказать такси, может быть туристическая полиция. Но в принципе мы считаем, что Владивосток сможет спокойно достичь пяти миллионов в течение пяти лет, если сначала привлечет бизнесменов и инвестиции. Это создаст центр притяжения, в том числе и для россиян — молодежь перестанет уезжать из города, потому что будут рабочие места.
Она также поддержала инициативу губернатора Олега Кожемяко о присвоении Владивостоку статуса города с открытым небом. Такое решение позволило бы иностранным авиакомпаниям начинать перелеты только по договоренности с аэропортом, без изменения межправительственных соглашений, что дало бы столице Дальнего Востока колоссальное преимущество перед другими городами.
губернатор Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Мы заинтересованы в том, чтобы международные авиаперевозки росли и для этого мы уже направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Кневичи". Также мы выступаем за открытое небо и присвоение Владивостоку статуса города, где запреты на полеты полностью отсутствуют. Необходимо предоставлять российским и иностранным авиакомпаниям коммерческие права на международные авиаперелеты в рамках III и IV свобод воздуха между Владивостока и аэропортами стран АТР. Это даст рост объемов авиаперевозок, улучшит логистику. Я думаю, что у нас огромный потенциал по Приморью, который пока полностью не раскрыт, а только представлен в краеведческом музее. Речь идет о это существовании здесь с VI по IX век Бохайского государства, которое объединяло всю территорию Приморья и корейского полуострова. Необходимо сделать так, чтобы часть туристов могла быть направлена к раскопкам бохайских городищ. И потом X-XII века - это золотой век чжурчженей, который также у нас до конца не раскрыт и был бы интересен всем нашим соседям.