Экологический, спортивный и исторический туризм - во Владивостоке обозначили направления, интересные для иностранцев

Сделать Владивосток "воротами" в ДФО для иностранных туристов предложили на ТТФ-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский край имеет большой потенциал для развития туризма, который не используется в полной мере. Перспективными направлениями на ближайшие годы станет экологический, спортивный, исторический и бизнес-туризм. Такие направления развития отрасли на пленарном заседании V Тихоокеанского туристского форума обозначил глава региона Олег Кожемяко. Целевым показателем станет привлечение в край пяти миллионов туристов к 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Пленарное заседание V Тихоокеанского туристского форума собрало представителей туристического бизнеса и региональных властей стран АТР. Основной темой мероприятия стало развитие авиационного сообщения между странами, визовый режим и перспективные направления туризма.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в заседании. Он подчеркнул, что главная задача региона — создавать условия, которые будут соответствовать международному уровню. В частности, повысить уровень обслуживания в сфере гостеприимства, сделать маршрутную сеть, понятную для иностранных туристов, с переводами на китайский, японский, корейский и английский языки. Также, по словам губернатора, необходимо привлекать в Приморье новые иностранные авиакомпании и создавать конкурентную среду между перевозчиками.

Губернатор подчеркнул, что Дальний Восток — это регион неограниченных туристических возможностей. И "воротами" в ДФО может стать именно Владивосток.

"Мы будем обращаться в Федеральное агентство по туризму о расширении статуса порта Владивосток, чтобы визовый режим был продлен до 14 дней. Возможность по туристической визе находиться здесь гораздо дольше позволит гостям региона не только посетить Приморский край, но и в целом Дальний Восток. Организация таких туров потребует слаженной работы авиакомпаний, туристических организаций и региональных властей Дальнего Востока. В этом заинтересованы все, потому что туризм — это отрасль, которая не только дает вклад в экономику, но и сближает наши народы, делает АТР единой площадкой, на которой люди смогут общаться друг с другом без каких-либо визовых или иных ограничений", — акцентировал губернатор.

В своем выступлении особое внимание Олег Кожемяко уделил развитию острова Русский. Так, губернатор пообещал, что уже до конца этого года почти вся территория острова будет передана городу и краю. Развитие Русского выбрано в направлении спортивного туризма. Проект развития острова будет представлен в рамках пятого Восточного экономического форума. Здесь планируется строительство гостиниц, спортивных объектов, а также причалов для катеров и яхт.

Модератором пленарного заседания выступил вице-губернатор Константин Богданенко. Он отметил, что в настоящее время большой интерес иностранные туристы проявляют к музыкальным фестивалям классической, джазовой и рок-музыки, а также к спортивным марафонам.

В работе пленарного заседания принял участие мэр южнокорейского города Пусан господин О Го Дон. Он подчеркнул, что Тихоокеанский туристский форум — это часть предстоящего пятого ВЭФ.

"Знаменательно, что экономисты, предприниматели и региональные правительства, которые имеют общие интересы, собрались здесь, чтобы проявить мудрость в достижении мира и процветания в регионе Северо-Восточной Азии для обеспечения экономического роста посредством экономического сотрудничества. Северо-Восточная Азия — это точка соприкосновения восточной и западной культур. Кроме того наличие самого короткого пути в Европу — северного морского пути — приковывает к региону взгляды многих стран", — сообщил мэр Пусана.

Он напомнил, что в 2017 году в рамках третьего Восточного экономического форума была объявлена политика девяти мостов, призванная решить основные задачи по сближению стран Северо-Восточной Азии и совместному развитию ряда отраслей экономики макрорегиона, в том числе и по развитию туризма.

О развитии туристической доступности Владивостока и его потенциале в своем докладе сообщали генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ, Changi Airports International Екатерина Теренова. Напомним, аэропорт Кневичи, как и аэропорты Краснодарского края, находится в управлении этой сингапурской компании.

"Владивосток, Приморский край и Дальний Восток сейчас модернизируют свою инфраструктуру — аэропорты и порты, создают экономические зоны для импорта и экспорта услуг — точно также как это было сделано в Сингапуре. Пять миллионов пассажиров — реальность это или нет? Сейчас у нас 2,6 млн, половина из них — это международный поток. Как инвестор в южные аэропорты не могу не сравнить с тем, что мы видим в аэропортах Черного моря. Международный поток в аэропорт Владивосток намного превышает весь совокупный международный пассажиропоток всех аэропортов Краснодарского края, включая Сочи. Это в том числе благодаря электронной визе. За один год мы увидели рост на 37% в международной пассажиропотоке после введения электронной визы во Владивосток. В Сочи электронной визы нет, но там есть открытое небо", — сообщила Екатерина Теренова.

Особый акцент в своем докладе она сделала на необходимости развития бизнес-туризма. Она подчеркнула, что именно этот сегмент везет за собой инвестиции, поднимает уровень сервиса в сфере гостеприимства и "тянет" за собой массовый туризм.

Она также поддержала инициативу губернатора Олега Кожемяко о присвоении Владивостоку статуса города с открытым небом. Такое решение позволило бы иностранным авиакомпаниям начинать перелеты только по договоренности с аэропортом, без изменения межправительственных соглашений, что дало бы столице Дальнего Востока колоссальное преимущество перед другими городами.