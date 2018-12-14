V Тихоокеанский туристский форум и выставка PITE торжественно открылись во Владивостоке

Археологическими памятниками и спортивными центрами будут привлекать туристов стран АТР во Владивосток
Общество 19:33
V Тихоокеанский туристский форум и выставка PITE торжественно открылись во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Пятый Тихоокеанский туристский форум открылся на площадке Дальневосточного Федерального университета в пятницу, 24 мая. Главной темой деловой программы форума станет развитие авиационного сообщения со странами Азии как основного катализатора для увеличения турпотока в столицу Дальнего Востока. Вместе с деловой программой ТТФ в ДВФУ открылась XXIII Тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE), на которой помимо регионов Дальнего Востока представлены стенды Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Индии, Тайваня и ЮАР, сообщает ИА PrimaMedia.

Торжественное открытие туристского форума и выставки состоялось на пятом этаже корпуса В в кампусе ДВФУ на острове Русский. С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она призналась в любви к Приморскому краю и отметила его высокий туристический потенциал.

"Приморский край — это жемчужина Дальнего Востока, удивительное по красоте и энергетике место. Я уже неоднократно признавалась в любви этому прекрасному региону. А Владивосток — это моя отдельная любовь. Туристический потенциал здесь огромен. О чем свидетельствуют и результаты последних лет. Но мы с Олегом Николаевичем не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем продолжать упорно работать, с тем, чтобы еще через пару лет мы могли вам рассказать о еще более внушительных итогах работы", — сказала Зарина Догузова.

В этом году деловая программа Тихоокеанского туристского форума была заявлена как выездная сессия V Восточного экономического форума. В рамках первого пленарного заседания эксперты во главе с губернатором Олегом Кожемяко обсудили пути развития туристской отрасли в Приморском крае, способы продвижения Приморья в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и конкретные шаги, которые необходимо сделать, чтобы в ближайшие пять лет привлечь в край пять миллионов туристов.

"Сделать необходимо еще очень многое. Необходимо развивать сервисное обслуживание в аэропортах, развивать круизный туризм. И, безусловно, тот потенциал, который есть в Приморском крае, еще не до конца использован. Я думаю, что здесь необходимо идти по пути изучения наших археологических памятников эпохи Бохайского государства и золотого века Чжурчженей, которые интересны для жителей Кореи и Китая. У нас также есть огромный потенциал по использованию наших бухт и пляжей. Региону предстоит еще много сделать, чтобы они были доступны как российскому, так и иностранному туристу. И, конечно, жемчужина Приморья — это остров Русский, который мы планируем презентовать на V Восточном экономическом форуме как туристско-спортивный центр, который будет привлекать не только жителей Дальнего Востока, но и любителей спорта из Азиатско-Тихоокеанского района", — сообщил Олег Кожемяко.

Он также отметил, что одной из главных задач остается привлечение в регион новых азиатских авиакомпаний, так как это создает условия конкуренции, в которых появляется возможность снижать цены на билета.

Помимо деловой программы в рамках ТТФ состоится ряд культурных и познавательных мероприятий. С 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз смогут посетить туристскую выставку (PITE). В этом году помимо стендов дальневосточных регионов на ней можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама, впервые будут представлены ЮАР и остров Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.

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