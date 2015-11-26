День пограничника во Владивостоке традиционно ознаменуется возложением цветов к памятнику

Мемориал на останове "Гайдамак" капитально отремонтировали год назад в честь 100-летия пограничной службы
След в истории
Общество 15:17
Памятник пограничникам во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины, состоится завтра, 28 мая, во Владивостоке. Это многолетняя традиция Дня пограничника, которую поддерживает Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю – именно это ведомство выполняет функции охраны границы на дальневосточных рубежах страны, сообщает ИА PrimaMedia.

Год назад пограничная служба Российской Федерации отметила свое столетие. В преддверии юбилея пограничной службы памятник на остановке "Гайдамак" капитально отремонтировали, заменив облицовку, очистив и оштукатурив поверхности стен, стелы и постамента. Также вместо старого основания мемориального комплекса уложили новую гранитную брусчатку, обновили гранитные ступени лестницы у памятника. Была отремонтирована и облицовка подпорной стены вдоль дороги.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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