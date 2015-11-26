Выпускники музейной школы юных экскурсоводов провели свои первые экскурсии

Самому младшему участнику образовательной программы – всего 11 лет
Общество 15:26
Александра Осипова и юные экскурсоводы. Фото: предоставлено музеем имени Арсеньева

Выпускники Школы юных экскурсоводов при краевом музее Арсеньева получили дипломы об окончании образовательной программы и провели первые короткие экскурсии по музейным залам 26 мая. Из семи начинающих экскурсоводов младшим оказался 11-летний Ренат Шевкунов, сообщает ИА PrimaMedia.

Школьники посещали занятия в музее в течение двух месяцев. В программу школы вошли лекции, мастер-классы и тренинги по ораторскому мастерству.

— Если честно, я очень увлекаюсь историей! Рисую различные карты, увлекаюсь географией, а экскурсоводчество — это сумма моих увлечений. Мне просто нравится рассказывать о различных государствах и историях, — поделился Ренат Шевкунов. — В Школе юного экскурсовода мы учимся рассказывать интересно и подробно, чтобы не дать гостям заскучать. Мы занимались не только в музее Арсеньева, но и выполняли домашние задания!

Работа с детьми стала экспериментом для музея Арсеньева, ранее проводившим аналогичные программы только для взрослых. Как показал результат, эксперимент удался. Все 7 выпускников провели короткие, но содержательные экскурсии, в которых поведали о разных страницах жизни Владивостока и глубокой истории Приморья. Каждый из ребят взял на себя отдельный зал музея: кроме Рената Шевкунова выпускниками Школы юного экскурсовода стали Анна Елисеева, Никита Нероденко, Анастасия Паулова, Виктор Пономарев, Мария Чудова и Валерия Абросимова.

— Два месяца назад я узнал о проекте от своей мамы, и, поскольку у меня уже вызывала интерес работа экскурсовода, я решил попробовать. Поскольку я планирую начать в будущем работать экскурсоводом по улицам Владивостока, обучение позволило мне получить необходимые навыки, — рассказал 14-летний Никита Нероденко.

Дипломы юным экскурсоводам вручила руководитель отдела музейно-образовательных программ Александра Осипова. Она отметила:

— Сложно не гордиться выпускниками, которые так трепетно подошли к своим заданиям. Очень радостно ни капли не сомневаться в будущем поколении экскурсоводов!

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Справка: "Школа юного экскурсовода" — проект для школьников, желающих повысить свои знания об истории родного края. На период обучения участники получают доступ к музейной библиотеке и возможность посещения мероприятий музея. В обучающий курс входят теория и практика, факультативы и экскурсии, печатные и электронные рабочие материалы, итоговый экзамен. Выпускники проекта смогут взаимодействовать с аудиторией и вести экскурсии, находить объективную информацию и работать с архивными документами.

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