Названо точное время максимального удара дождевой стихии по Владивостоку

В столице Приморья уже начался дождь, и он только усиливается
Это интересно 16:15
Назвали точное время максимального удара дождевой стихии по Владивостоку. Фото: ИА PrimaMedia

Сайт Гидрометцентра России назвал точный прогноз по удару дождевой стихии во Владивостоке. В понедельник, 27 мая, синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды.

Дождь уже начался во Владивостоке, и он только усиливается. Согласно данным с сайта meteoinfo.ru, максимального удара дождевой стихии по Владивостоку стоит ждать в период с 19.00 до 22.00. За это время может осадки могут составить более 17 мм. Дождь, по информации синоптиков, будет идти до 10.00 27 мая.

По данным других ресурсов по прогнозу погоды, за период с 19.00 до 22.00 времени ожидается до 31 мм воды.

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