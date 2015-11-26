Названо точное время максимального удара дождевой стихии по Владивостоку

В столице Приморья уже начался дождь, и он только усиливается

Назвали точное время максимального удара дождевой стихии по Владивостоку. Фото: ИА PrimaMedia

Сайт Гидрометцентра России назвал точный прогноз по удару дождевой стихии во Владивостоке. В понедельник, 27 мая, синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды.

Дождь уже начался во Владивостоке, и он только усиливается. Согласно данным с сайта meteoinfo.ru, максимального удара дождевой стихии по Владивостоку стоит ждать в период с 19.00 до 22.00. За это время может осадки могут составить более 17 мм. Дождь, по информации синоптиков, будет идти до 10.00 27 мая.

По данным других ресурсов по прогнозу погоды, за период с 19.00 до 22.00 времени ожидается до 31 мм воды.