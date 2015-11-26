ВАРПЭ предложила подписать трехстороннее соглашение в рыбной отрасли уже в июле этого года

Отрасли для более эффективной работы этот документ необходим, уверен президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

Рыболовное судно. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), члена правления Российского союза работодателей-рыбопромышленников Герман Зверев предложил подписать трехстороннее соглашение рыбохозяйственного комплекса РФ в ходе III Международного рыбопромышленного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ВАРПЭ. Текст важнейшего отраслевого документа обсуждался 24 мая на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Яны Багровой с участием президента ВАРПЭ, была выработана единая концепция по доработке текста документа.

Отметим, что в рыбной отрасли документа, регламентирующего взаимоотношения работодателей, регулятора и работников, до сих пор не существует. Ранее это было связано с тем, что отсутствовала организация, которая могла бы выступать от лица работодателей в масштабах страны. Для решения этой задачи в 2018 году было зарегистрировано общероссийское отраслевое объединение работодателей рыбной отрасли "Российский союз работодателей-рыбопромышленников". Союз объединил 59 организаций из 45 российских регионов.

"Повышение взаимной ответственности работников и работодателей, соблюдение всех обязательств и защита прав – это вопрос первостепенной важности в рыбной отрасли, где труд связан с высокими рисками", — отметила на совещании 24 мая Яна Багрова.

В настоящее время продолжается процесс согласования проекта трехстороннего отраслевого соглашения по организации рыбного хозяйства, разработанного тремя сторонами – РСРР, профсоюзом работников рыбного хозяйства и Росрыболовством, сообщает пресс-служба ВАРПЭ. На совещании предметно рассматривались положения документа, в результате стороны выработали единую концепцию по доработке текста соглашения. Обновленная редакция с учетом замечаний будет представлена на рассмотрение заместителю министра сельского хозяйства России — руководителю Росрыболовства Илье Шестакову на следующей неделе.

"Трехстороннее отраслевое соглашение позволяет решать вопросы социально-трудовых отношений, уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников. Это важный шаг, который поможет отрасли работать еще более эффективно. Масштабное общественное обсуждение проект соглашения получил на Всероссийской конференции рыбаков, прошедшей 16 апреля в Москве. Там он был роздан всем делегатам, а на пресс-конференции мы обсуждали возможность подготовки итоговой версии соглашения ко Дню рыбака", — отметил Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ предложил подписать соглашение во время III Международного рыбопромышленного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли было учреждено и зарегистрировано Минюстом в октябре-ноябре 2018 года, президентом объединения избран председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко. Весомую поддержку по информированию предприятий рыбохозяйственного комплекса в субъектах РФ о формировании объединения оказало Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). На сегодняшний день в объединение входят 59 предприятий рыбохозяйственного комплекса, которые представляют более половины субъектов РФ.

Также напомним, что сегодня в рыбопромышленной отрасли трудится около 129 тысяч человек, вместе с семьями это почти полмиллиона, причем большая часть из этих людей живет на Дальнем Востоке и Севере России.