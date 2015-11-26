Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня:успешные Тельцы, Львы-экспериментаторы и общительные Весы

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Это время подталкивает к возобновлению заброшенных дел, доведению их "до ума". На работе изменения, и, возможно, серьезные. Обостряется чувствительность ко всему новому, особенно это касается новинок техники и идей о расширении человеческих возможностей. Многообещающий период в плане преодоления любых препятствий, можно заметно продвинуться в желаемом направлении. В центре внимания окажутся романтические отношения. Обещания, данные в этот период, накладывают повышенную ответственность по их выполнению.

ТЕЛЕЦ. Наилучший период для того, чтобы разобраться с бумагами и обзавестись нужными документами, хорошо работается в группе. Решительно настроенные личности получат значительные преимущества перед своими более скромными собратьями. Некоторые склоняются к тому, чтобы начать коллекционировать какие-то особенные вещи. Можно удачно заняться проектировкой и строительством, украшением окружающего пространства. В целом, это важный и серьезный период, интересный в плане духовного роста, развития отношений с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют проанализировать события последних месяцев и не избегать назревших перемен. Хорошее время для обустройства рабочего места. Поосторожнее с критическими замечаниями: чаще всего они заставляют людей защищаться и нарушают дух сотрудничества. Делайте в совершенстве то, что можете, и все время держите в голове образ того, чего хотите достичь. В выходные позвольте себе расслабиться, отрешитесь от всех забот. Доверившись своим желаниям, вы выйдете на новый уровень общения с близкими.

РАК. Финансы способны увеличиться за счет участия в рискованных предприятиях. Однако стоит остерегаться попадания в зависимость, — не берите и не давайте сейчас в долг. Также период удачен для приобретений, покупок и планирования летних событий. Больше времени необходимо посвятить себе и своему самочувствию, уделить внимание очищению организма через кожу, хорошо сходить в сауну, сделать массаж. В людных местах стоит повысить уровень внимания. Влюбленным этот период обещает приятные открытия!

ЛЕВ. Успешно проходят визиты к вышестоящим лицам, организация праздников, разнообразных акций. Можно экспериментировать, играть различные роли в обществе. Полезная информация способна прийти из самого неожиданного источника. Стоит позаботиться о духовной защите: постарайтесь избавиться от отрицательных эмоций, в противном случае вы будете притягивать из тонкого мира соответствующие вибрации. Много денег может уйти на обеспечение комфорта, развлечения. Равнодушие к семейным делам может создать напряжение в отношениях с близкими.

ДЕВА. Благоприятное время для осмысления приобретенного опыта, применения теории на практике. Убедитесь в достоверности предлагаемой вам информации, прежде чем предпринять шаги в этой области. Многое вы можете изменить, а к чему-то придется, скорее всего, привыкнуть. Ваши способности наиболее полно проявятся в групповой работе. Однако во избежание потери энергии лучше отказаться от общения с неприятными людьми. Хорошее время для людей творческих профессий, декораторов, дизайнеров. Больше времени рекомендуется провести с детьми, прислушаться к их предложениям.

ВЕСЫ. Есть шанс приумножить и знания, и капитал. Силы и спокойствие вы с успехом будете черпать в любимом занятии, общении с друзьями. Стремитесь к лучшему во всем, что касается удобства и оснащенности вашего рабочего места. Многие совершат удачные приобретения для личного гардероба. Хорошее время для путешествий, командировок, азартных игр. Некоторым желательно пожить какое-то время на природе или хотя бы провести за городом несколько часов, в течение которых активно подвигаться, посмотреть на живой огонь.

СКОРПИОН. Подходящий период для поездок, коротких путешествий, участия в коллективных мероприятиях. Выступите организатором желаемых событий, позаботьтесь о нужном вам составе участников. Старайтесь сочетать в своей работе традиции и новые веяния и будьте терпеливы: поспешность в действиях осложнит работу. Хорошее время для занятий умственным трудом, написания писем и более крупных, серьезных текстов. Общение с друзьями поможет успокоиться и зарядит позитивной энергией.

СТРЕЛЕЦ. Материальное положение может улучшить деятельность, связанная с реализацией личных талантов. Звезды советуют не затягивать с выбором: не бойтесь принять радикальное решение, если вы все взвесили и считаете, что эта возможность вам подходит. Не давайте обещаний неприятным вам людям. Подходящее время для спонтанных проектов, выступлений перед публикой. Показано уделить внимание внешнему виду: окружающие охотнее пойдут вам навстречу, если вы будете излучать успех, благополучие, уверенность. Есть шанс занять более заметное положение в обществе.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период для деловых переговоров, рекламы и работы в новых коллективах. Хорошо заводить знакомства, некоторые из них окажутся весьма перспективными. Однако есть риск увлечься идеей, способной оставить вас на какое-то время без денег. Некоторые склонны сейчас к излишней самокритике. Какие-то вещи стоит в себе принять, чтобы они изменились. В эти дни показано общаться со старшими родственниками, изучать традиции рода, приобщать к этому детей.

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют ответственней отнестись к выполнению профессиональных обязанностей. Доказательством того, что вы выбрали верный путь, будут самые разные знаки: окружающий мир будет отражать все, что происходит у вас внутри. Хороший период для актеров, предпринимателей и тех, кто любит путешествовать. Появляется хорошая возможность исправить ошибки, допущенные в прошлом. Активные действия, какие-то специфические знания помогут преодолеть привычные ограничения и принесут успех. Девиз этих дней – настойчивость и общение.

РЫБЫ. Многие ощутят в себе силы переменить сложившийся ход событий, можно решить социальные вопросы. Вероятен успех в предприятиях, связанных с распространением информации. Успешно идет и накопление материальных благ, причем при этом активизируются все качества, связанные с общением. Вероятны неожиданные события и столкновения, незапланированные мероприятия. Также эти дни подходят для целительства, духовных практик, общения с животным и растительным миром. Хорошо восстанавливать справедливость, искать сближения с близкими по духу людьми.