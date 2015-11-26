"Солид Банк" запустил вклад "Кимоно"

Максимальная доходность по данному вкладу – 8,2% годовых

Российско-японский "Солид банк" предлагает к оформлению сезонный летний вклад "Кимоно". Максимальная доходность по данному вкладу – 8,2% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса для открытия вклада "Кимоно" – 100 тысяч рублей. Срок вклада – 367 дней. Преимуществом данного предложения является возможность пополнения в течение всего срока действия вклада, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Расходные операции не предусмотрены.

Проценты по данному вкладу начисляются ежемесячно.

Для комфортного посещения офиса банка и оформления вклада без очереди предоставляется возможности записаться на удобное время. Для этого необходимо заполнить простую форму на сайте банка: https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/request-for-contribution/?id_deposits=38068.

Для оформления вклада приглашаем вас в офис банка по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25, тел.: 8 (423) 226-06-80, 226-06-95.

www.solidbank.ru

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юр. адрес: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25.