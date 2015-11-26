Кожемяко пригрозил главе Большого Камня "несоответствием занимаемой должности"

Александр Андрюхин получил выговор за плохую работу с федеральным финансированием
Политика 18:04
Александр Андрюхин. Фото: Пресс-служба АПК

Мэр Большого Камня Александр Андрюхин получил выговор от губернатора Приморского края Олега Кожемяко за недоработки по реализации комплексного плана социального развития центров экономического роста. На совещании с руководителями органов исполнительной власти края в понедельник, 27 мая, он поручил мэру города исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Глава региона намерен поставить вопрос о несоответствии Андрюхина должности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Планом развития, реализуемым на 99% за счет федерального бюджета, в бывшем ЗАТО, где располагается судостроительная верфь "Звезда", предусмотрено строительство детской поликлиники, школы на 600 мест, центра культурного развития и установка фельдшерско-акушерского пункта. Глава муниципалитета Александр Андрюхин отчитался о ходе работ. Выяснилось, что есть существенное отставание по строительству школы на улице Академика Курчатова.

"В 2017 году получены технические условия на подключение к теплосетям, сетям водоснабжения и водоотведения, оформлен градостроительный план объекта. Проектная документация была передана в госэкспертизу, где были выявлены несоответствия. Сейчас документы находятся на повторной экспертизе", – доложил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что данная ситуация – это недоработка муниципалитета и лично главы города. Из-за того, что не была должным образом подготовлена проектно-сметная документация, оказались сорваны три аукциона.

"Использование федеральных денег требует тщательной подготовки, консультации с нашими специалистами, грамотного написания технического задания. В предыдущей экспертизе вами не были указаны НДС, не представлены прайс-листы, отсутствовала сметная стоимость, из-за чего невозможно было определить максимальную цену контракта. Проектные организации не представили сводный сметный расчет с текущим уровнем цен. Все это организационная работа", – обозначил он.

Затягивание сроков допущено и при строительстве центра культурного развития на месте аварийного здания дома культуры – до сегодняшнего дня не подготовлены документы на снос объекта. Глава Приморья объявил выговор Александру Андрюхину и поручил в самое ближайшее время подготовить графики строительства.

"Я поставлю вопрос о несоответствии занимаемой вами должности. Пока я не вижу от вас никакой работы ни по городу, ни по строящимся объектам", – заявил Олег Кожемяко.

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