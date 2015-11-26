Сбербанк запускает "Сбер Решения" — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга

Новая продуктовая линейка создается на базе компании "Интеркомп", входящей в экосистему Сбербанка
Общество 09:15
Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк запускает "Сбер Решения" — линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов. В нее входят решения для финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы Группы Сбербанк. Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций. Сервисы созданы на базе компании "Интеркомп" — одного из российских лидеров в области аутсорсинга бизнес-процессов.

В компании принято решение о ребрендинге "Интеркомпа". Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд "Сбер Решения" был выбран для отражения комплексного подхода к решению задач клиента.

"Новая линейка “Сбер Решения” — это продолжение нашей работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов. Мы экономим главный ресурс наших клиентов — их время, поэтому к нам обращаются как небольшие предприятия, так и крупнейшие корпорации", — прокомментировал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

"Экспертиза, накопленный опыт в области аутсорсинга бизнес-процессов и наша синергия с Группой Сбербанк помогут компании запустить новые технологические продукты, развивать новые сегменты и постоянно улучшать качество обслуживания", — сказала Наталья Подвойская, СЕО "Интеркомп".

В настоящее время услуги компании "Сбер Решения" можно купить на сайте Сбербанка: для малого и микробизнеса и других сегментов бизнеса. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей "Сбербанк Бизнес Онлайн" (3+).

ГК "Интеркомп" создана в 1994 году. Она стала первым российским предприятием, предложившим услуги финансового и кадрового аутсорсинга. В "Интеркомпе" обслуживается более 1000 компаний, включая крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах СНГ.

Услуги оказывает ПАО "Сбербанк" и ГК "Интеркомп".

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