Интернет-посылки отправляют через переход Хуньчунь – Краскино

Alibaba Group наращивает присутствие в Приморье через Хуньчунь. Фото: pixabay.com

Логистическая компания Cainiao, дочерняя компания Alibaba Group, официально объявила о запуске 17 мая нового дальневосточного маршрута доставки крупногабаритных интернет-посылок. Теперь товары отправляют в Приморье и европейскую часть страны через переход Хуньчунь – Краскино и Транссиб, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство Синьхуа.

По информации источника, Cainiao заключила соглашение с Хуньчуньской платформой услуг трансграничной электронной торговли. Речь идет об обычных посылках весом менее 31 кг. Расходы за доставку составляют 30 юаней с 1 кг, и в случае получения на посылку регистрационного номера с клиента взимается дополнительно 35,3 юаня, говорится в сообщении Синьхуа.

Напомним, что сегодня в России внутри платформы AliExpress работает онлайн-площадка Tmall – интернет-магазин и маркетплейс, где неограниченное количество продавцов могут размещать свои товары. Выход Tmall на российский рынок стал важным событием для российского интернет-ритейла. С целью развития этого проекта Alibaba создает логистическую инфраструктуру, которая базируется на курьерской доставке и доставке в пункты выдачи. Cainiao развивает логистическую сеть в регионах.

Сейчас на долю Tmall уже приходится 15–17% объема продаж, а его выручка на сегодняшний день вполне сопоставима с лидерами российского рынка.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao. Alibaba Group в январе-марте 2019 года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза, до 23,38 млрд юаней ($3,45 млрд).