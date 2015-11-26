Уже через месяц Некрасовский путепровод во Владивостоке закроют на ремонт

Пробок планируют избежать при помощи введения альтернативной дороги через район нефтебазы

Некрасовский путепровод. Фото: ИА PrimaMedia

Некрасовский путепровод во Владивостоке закроют на капитальный ремонт ориентировочно через месяц. Чтобы избежать пробок мэрия собираются ввести альтернативную дорогу через район нефтебазы, работы по организации временного проезда сейчас ведутся мэрией совместно с АО "ННК-Приморнефтепродукт", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

"Ориентировочно через месяц мы планируем начать ремонт Некрасовского путепровода. Это главная артерия нашего города. Чтобы не стоять в пробках, есть возможность объехать по некоторым другим маршрутам, но для удобства горожан откроем ещё и временный проезд от проспекта 100-летия Владивостока через Нефтеветку на Кунгасный. А те, кто едет с "Зари", сможет миновать основную артерию и вдоль моря, через ДОСААФ. Дорогу там тоже откроем на время большого ремонта", — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, что этим летом на Некрасовском путепроводе будет полностью заменено асфальтовое покрытие. На следующий год дорожники запланировали восстановление бетонного основания разделительной полосы, пешеходных зон и барьерного ограждения.

Альтернативная дорога через район нефтебазы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Альтернативная дорога через район нефтебазы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Альтернативная дорога через район нефтебазы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Альтернативная дорога через район нефтебазы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 4

Основная сложность введения объездной дороги – организация временного проезда через железнодорожные пути в районе нефтебазы. Но тут на помощь мэрии пришла компания "ННК-Приморнефтепродукт", которая поможет организовать временный проезд через свою железнодорожную ветку.

Группа компаний ННК берет на себя обустройство временного проезда: для этих целей планируется установить специальное оборудование, позволяющее регулировать движение автотранспорта на время прохождения подвижных составов в районе нефтебазы. в ближайшие дни специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий" проведут работы по подготовке проезда для движения автотранспорта. Мобильные бригады сделают обрезку деревьев для обеспечения большей видимости, отсыпят и отгрейдируют дорогу, нарежут кюветы, установят дорожные знаки и проведут другие подготовительные работы.