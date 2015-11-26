Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела

Сбербанк запустил в День предпринимателя стендап-шоу "День П". Фото: https://svoedelo.blog/

Сбербанк вместе с агентством Setters запустил проект "День П" (18+) — серию стендапов с известными российскими предпринимателями. Участники шоу расскажут истории о неудачах, сложностях, странных сотрудниках и других препятствиях на пути развития своего дела. Превратить обычные истории в стендапы предпринимателям помогут профессиональные авторы комедийных шоу, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Цель нашего проекта — вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором. Участники шоу — успешные бизнесмены — на своем примере покажут, что все трудности преодолимы", — сказал управляющий директор, начальник управления маркетинга блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Сергей Ганин.

Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман ("Даблби"), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов ("Персона"), Михаил Гончаров ("Теремок") и другие.

Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте "Свое дело". Помимо шоу в проекте собраны: генератор бизнес-ошибок, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog.