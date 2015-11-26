В плане школы – ознакомление с основами ведения предпринимательской деятельности, формирование командного состава

Фонд "Навстречу переменам" приглашает социальных предпринимателей Владивостока на обучение. Фото: предоставлено Tele2

Компания Tele2 и фонд "Навстречу переменам" приглашают социальных предпринимателей Приморья принять участие в конкурсе социальных инициатив в сфере детства. О конкурсе и его условиях расскажут в рамках школы предпринимательства (16+), которая состоится 30 и 31 мая во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" и Фонд "Навстречу переменам" проведет двухдневную школу по социальному предпринимательству для руководителей и работников некоммерческих организаций, участников социальных городских проектов, общественных активистов и представителей предпринимательского сообщества.

В рамках данного мероприятия руководитель программы поддержки социальных инициатив фонда "Навстречу переменам" София Шагинян также расскажет социальным предпринимателям Владивостока об условиях подачи заявок и участии в гранте Всероссийского конкурса социальных инициатив в сфере детства. Встреча состоится 30 и 31 мая с 09.00 до 18.00 в актовом зале Приморского краевого Дома молодежи по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте "Энергияучастия.рф" в разделе "Афиша".

В плане школы – ознакомление с основами ведения предпринимательской деятельности, формирование командного состава и возможные варианты развития, в том числе через участие в конкурсе "Навстречу переменам".

Цель конкурса "Навстречу переменам – 2019" – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Победители конкурса "Навстречу переменам" получают от фонда начальное финансирование проекта в размере до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат помощь в продвижении проектов и пройдут обучение в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров, в частности, Tele2. Мобильный оператор поддерживает благотворительный фонд "Навстречу переменам" с 2012 года. За годы совместной работы благодаря реализованным проектам изменилась к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.