Приморский бизнес-омбудсмен идет на второй срок

Свыше двадцати предпринимательских объединений края поддержали кандидатуру Шемилиной

Марина Шемилина готова остаться на второй срок. Фото: ИА PrimaMedia

Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина подвела итоги своей работы за пять лет на пресс-конференции 27 мая, сообщает ИА PrimaMedia. Срок ее полномочий истекает 8 сентября, но уже свыше 20 предпринимательских объединений Приморского края выдвинули кандидатуру действующего омбудсмена на второй срок. Чем обусловлено такое доверие, Шемилина рассказала на пресс-конференции 27 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Тысячи рабочих мест и сотни спасенных бизнесов – таковы, по ее словам, результаты, которых добился институт уполномоченного по защите прав предпринимателей за пять лет своей работы в крае. Приморье стало одним из первых субъектов РФ, где появилась эта структура. Тогда многие сомневались, что, получив поддержку сверху, возглавившая ее Марина Шемилина, председатель Лиги торговых предпринимателей, станет эффективно бороться с произволом чиновников. Но сегодня об этом уже мало кто помнит.

"За эти годы был сформирован государственный орган, создана команда, налажено конструктивное взаимодействие с органами власти, бизнес-сообществом, и я сегодня могу сказать, что предприниматели Приморского края действительно имеют возможность защиты своих прав", — рассказала Шемилина.

По данным аппарата уполномоченного, в докладах регионального бизнес-омбудсмена за 2014-2018 годы были выдвинуты: 78 предложений по совершенствованию федерального законодательства; 55 предложений в адрес органов региональный власти; 20 предложений для рассмотрения на муниципальном уровне. В том числе в 2018 году по инициативе и при участии Марины Шемилиной внесен ряд важных поправок в федеральное и региональное законодательство.

Среди таких инициатив, реализованных на федеральном уровне, Шемилина отметила наложение моратория на статью КоАП о привлечении к административной ответственности перевозчиков за отсутствие тахографов — по словам омбудсмена, "тахографа еще в природе не было", а штрафы за его отсутствие ГИБДД регулярно взимала с 1 апреля 2015 года.

Благодаря вмешательству правозащитной организации приморским предпринимателям стало проще получить разрешение СИТЕС на экспорт древесины. Борис Титов успешно ходатайствовал о переносе центра выдачи разрешений из Москвы в Хабаровск. И таких побед, по словам Шемилиной, было немало.

Из последних результатов омбудсмен отметила продление льготы по налогу на прибыль в виде нулевой ставки для медицинского бизнеса. Соответствующая инициатива была поддержана предпринимательскими объединениями, а затем и президентом РФ.

Сейчас омбудсмен продолжает работу по снижению налоговой нагрузки и страховых взносов для бизнеса, особенно микробизнеса, реформе-контрольно надзорной деятельности, в том числе в приоритете – расширение перечня бытовых ремонтных услуг, для которых применение онлайн-касс не является обязательным.

Большой блок работы уполномоченного связан с "конкретными обращениями конкретных предпринимателей", права которых были нарушены.

"В нашей практике есть истории и прекращения уголовных дел, и изменения меры пресечения, и отмены постановлений о наложении ареста на имущество", — рассказала Шемилина.

"Ваше ведомство сегодня, наверное, единственный спасательный корабль для брошенных на произвол судьбы предпринимателей в стихийном океане российской экономики", — процитировала она благодарственное письмо предпринимателя, который с помощью уполномоченного смог сохранить свой бизнес.

В завершение конференции омбудсмен выразила готовность остаться в должности уполномоченного на второй срок, отметив, что ее кандидатуру поддержали свыше 20 предпринимательских объединений края.

Напомним, в настоящее время в Приморье объявлен конкурс на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Документы кандидатов поступают в профильный департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края до 28 мая 2019 года. Процедура конкурса предполагает утверждение кандидатуры победителя сначала губернатором, а в дальнейшем депутатами Законодательного собрания Приморского края и непосредственно уполномоченным по правам предпринимателей РФ Борисом Титовым.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, кандидатом на должность уполномоченного также стал Дмитрий Ямщиков, управляющий НП "Современный бизнес — Приморью", директор АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" и член инвестиционного совета при губернаторе Приморского края.