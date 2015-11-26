Фуникулер Владивостока на месяц закроют на ремонт

Горный трамвай перестанет ходить с 1 июня
Общество 14:09
Фуникулер. Фото: ИА PrimaMedia

Фуникулер Владивостока в субботу, 1 июня, закрывают на ремонт. Как сообщили в ОАО "Электрический транспорт", речь идет о ежегодных профилактических работах. Открыть фуникулер планируют через месяц, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Специалисты проверят работу всех механизмов, оборудования, — рассказала директор фуникулера Светлана Латышева, — проведут текущий ремонт и обслуживание вагонов. Движение планируем возобновить 1 июля".

Напомним, в этом году фуникулеру Владивостока исполнилось 57 лет. Он является общественным транспортом, перевозя в год около 400 тысяч пассажиров.

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