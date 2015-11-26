Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Москва – Владивосток, загремел в психушку

Мужчина потребовал пересадить из "эконома" в "бизнес", а после отказа начал вести себя агрессивно

Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

Суд отправил пассажира, который устроил дебош на борту самолета сообщением Москва – Владивосток, на принудительное лечение в психиатрическом стационаре сроком на полгода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мужчина 1986 года рождения, имея билеты в салоне самолета на место класса "эконом", беспричинно начал проходить в салон с местами класса "бизнес" и просить бортпроводников его пересадить. После полученного отказа, мужчина принялся вести себя агрессивно, оскорблять и применять насилие в отношении экипажа и пассажиров самолета.

"В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством", — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам принудительного лечения в психиатрическом стационаре.